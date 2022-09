Grande Fratello Vip 7/ Concorrenti già in quarantena, lista cast aggiornata

Grande Fratello Vip 7: i concorrenti in quarantena

Mancano pochi giorno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 19 settembre min prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, aprirà le porte della settima edizione. Come confermato da Amedeo Venza, i primi concorrenti del reality show sono ufficialmente in quarantena in vista dell’ingresso di lunedì. Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati sono i primi tre concorrenti ufficiali annunciati. Ma nei giorni scorsi Venza ne ha rivelati altri attraverso il suo profilo Instagram: Luca Salatino, Teresa Langella (che però non dovrebbe esserci), Carolina Marconi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, la modella che ha partecipato a Pechino Express 2022. Al momento però sui social del GF Vip sono stati divulgati solo indizi sui concorrenti e poche conferme.

Grande Fratello Vip 7: le novità della nuova edizione

Per la settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto una squadra di influencer, tutti ex concorrenti del reality show, formata da Giulia Salemi, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: “Sceglierò in ogni puntata spunti dalla rete, espressi tramite commenti e gif, e li trasferirò ai concorrenti”, ha detto il conduttore sulle pagine di Chi. Per quanto riguarda la new entry, Orietta Berti, Signorini è certo che tirerà fuori le unghie e non sarà “l’opinionista buona”: “Non sarà per niente buona. Lei stessa mi ha detto: Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi”. Non si sa ancora quanti saranno i concorrenti che varcheranno la porta rossa lunedì 19 settembre, ma molto probabilmente come negli anni scorsi ci saranno ingressi scaglionati e aggiunte nel corso del programma.

Ecco la lista quasi ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7:

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

Cristina Quaranta

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

Alberto De Pisis

