Grande Fratello Vip 7, i nomi dei primi tre concorrenti/ Salta Max Felicitas? L’Indiscrezione

Grande Fratello Vip 7 ha i suoi primi tre concorrenti certi: l'indiscrezione

Continuano a rincorrersi indiscrezioni e voci di corridoio sul possibile cast del Grande Fratello Vip 7. Il reality, condotto per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, pian piano sta prendendo forma in vista dell’atteso ritorno a settembre. Il conduttore è sempre più impegnato nella difficile scelta dei concorrenti, ma proprio in queste ore sarebbero arrivate delle conferme su chi vedremo nella Casa di Cinecittà il prossimo autunno.

A riportare l’indiscrezione è il sito Very Inutil People, che ha spifferato i nomi dei primi 3 concorrenti sicuri di approdare nel reality a settembre. La prima sarebbe Chadia Rodriguez, giovane rapper da sempre in lotta a favore dei diritti della comunità LGBTQ+. Ci sarebbe anche Asia Gianese: anche lei giovanissima, è una modella, influencer nonché spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso su Canale 5. Spazio anche per Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodriguez e padre della piccola Luna Marì.

Grande Fratello Vip 7 tra conferme e rumors: il cast è ancora un mistero

Per tre concorrenti che sarebbero ormai certi di approdare al Grande Fratello Vip 7, c’è un nome che rischia di essere fatto fuori: è quello di Max Felicitas. Come riporta Very Inutil People, infatti, la partecipazione dell’attore a luci rosse sarebbe saltata. Al momento l’unica certezza resta quella del duo di opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini nella prossima stagione: Orietta Berti e la riconfermata Sonia Bruganelli.

Una coppia che si preannuncia esplosiva e che non vede l’ora di giudicare l’operato dei concorrenti. Il cast di ‘Vipponi’ sembra però in alto mare e sono tanti i nomi circolanti nelle ultime ore: da Fiordaliso a Marco Cucolo, quest’ultimo reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi assieme a Lory Del Santo. Ma anche l’ex coppia di Uomini e donne composta da Gemma Galgani e Giorgio Manetti, oltre ad Antonella Fiordelisi, Guendalina Canessa, Evelina Sgarbi e Antonio Razzi. Tante voci, poche conferme: il cast del Grande Fratello Vip 7 è un mistero tutto da scoprire.

