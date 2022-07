Grande Fratello Vip 7, il ritorno di tre vip?/ “Ospiti per alcune puntate…”

Grande Fratello Vip 7: Signorini al lavoro sul cast

Il prossimo 19 settembre inizierà la settima edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche settimana Alfonso Signorini ha disseminato sui social alcuni indizi sui futuri protagonisti del reality show, confermando così la presenza di Pamela Prati e Chadia Rodriguez. Nelle ultime ore il conduttore ha rilasciato un nuovo indizio sui social: “A tutto gas”. Parole che potrebbero portare dentro la casa Ginevra Lamborghini. The Pipol rivela che la sorella di Elettra Lamborghini sarebbe già dovuta entrare lo scorso anno. Le due non sono in buoni rapporti: Ginevra, infatti, non è apparsa mai nella serie tv di Elettra ed era assente al suo matrimonio. Ma non è tutto. Signorini ha lasciato intendere la presenza di un volto noto Rai: si tratterebbe di George Ciupilan, ex protagonista de Il Collegio.

Alex Belli, "Amore Libero" la sua hit dell'estate/ "Voglio un amore senza limiti..."

Tre vipponi del GF Vip 6 torneranno nella casa?

Ma non è tutto. Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip 7 torneranno tre vipponi dell’ultima edizione. È stato Amedeo Venza a lanciare il gossip sui social: “Giucas Casella, Francesca Cipriani e Alex Belli potrebbero tornare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip”. Alex Belli è stato un protagonista indiscusso della scorsa edizione del Gf Vip, per aver portato sul piccolo schermo il “triangolo” con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, entrata nella casa come concorrente dopo l’uscita del marito. Giucas Casella e Francesca Cipriani – che ha abbandonato il gioco per motivi di salute – hanno divertito il pubblico di Canale 5 con i loro siparietti. Secondo quanto riferito da Venza i tre ex gieffini potrebbero tornare come ospiti per qualche puntate e non come veri e propri concorrenti.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, il party è un caso/ Alex Belli tra gli assenti: "Io ho la mia vita e.."Alex Belli: "Compleanno di Soleil Sorge? Nessun invito"/ "Conosciuto il fidanzato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA