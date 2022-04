Grande Fratello Vip 7, le anticipazioni/ Dalle date ai concorrenti: tutte le novità

Poco più di un mese dopo essere finito, il Grande Fratello Vip torna a far parlare di sé. Il programma, amatissimo dai telespettatori come dimostrano i numeri relativi all’audience e alle interazioni sui social, nella sua versione Vip è riuscito ad attirare ancora più persone davanti alla tv. Ecco allora che la Mediaset non ha avuto dubbi: il Grande Fratello Vip 7 ci sarà e anche questa volta sarà condotto da Alfonso Signorini, che in prima persona ha annunciato una nuova edizione del reality. Ci saranno però anche alcune novità, a partire dalle date.

Secondo quanto riportato da TvBlog, la nuova versione Vip del reality show inizierà più tardi rispetto agli anni precedenti. Sembra infatti che il calcio d’inizio sia previsto per lunedì 19 settembre, salvo colpi di scena. Come scrive il portale, sarebbe stato lo stesso conduttore a decidere di far partire il programma un po’ più avanti del solito. Il motivo? Attirare più telespettatori visto che l’estate sarà terminata e dunque più persone saranno pronte a passare le proprie serate davanti alla tv, pronte a godersi confessioni inedite e litigi dei vip.

Grande Fratello Vip 7, non solo date: le anticipazioni

Non solo anticipazioni legate alle date. Il Grande Fratello Vip 7, come abbiamo detto, dovrebbe cominciare lunedì 19 settembre: si tratta dunque di una novità, visto che negli ultimi anni la data di inizio è stata precedente a questa. Non si tratta però delle sole novità: secondo Alberto Dandolo, giornalista, potrebbe esserci anche una nota attrice nel cast. Come spiega sulle pagine di Oggi, alla prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe partecipare anche Sandra Milo.

In questi ultimi giorni sono poi circolati diversi nomi per quanto riguarda la possibile partecipazione nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. Il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, secondo alcune voci, potrebbe vedere tra i protagonisti Alvaro Vitali e Wilma Goich. Secondo il portale televisivo TvBlog.it, non sarà però così: “Non ci sarà di certo Alvaro Vitali, nome lanciato dal sito Dagospia, e pure la presenza di Wilma Goich, rilanciata da qualche sito non ci risulta reale…”. Attesa, dunque, per il cast.

