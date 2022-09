Grande Fratello Vip 7, quando inizia?/ Rischio rinvio, l’indiscrezione

Grande Fratello Vip 7 verrà rinviato per i funerali di Elisabetta II? L’indiscrezione

Grande Fratello Vip 7 potrebbe subire la stessa sorte di Uomini e Donne che invece di iniziare il 19 settembre, debutterà il 20. Il dating show è stata rinviato per i funerali della Regina Elisabetta, che si terranno lunedì, e sul web si parla di un slittamento anche per il reality condotto da Alfonso Signorini.

A riportare tale indiscrezione ci ha pensato Novella 2000, in cui si legge: “Ma perché disturbare anche il GF Vip 7? In realtà non ci sono notizie ufficiali, ma sul web stanno parlando di questa eventualità. Il motivo è molto semplice e cioè che, vista l’importanza della Regina Elisabetta, è possibile che Mediaset per quella sera possa mandare in onda uno speciale dedicato proprio a lei. A questo punto la puntata slitterebbe direttamente a giovedì 22 settembre (giorno già previsto per la messa in onda del secondo appuntamento settimanale).” Attualmente non ci sono conferme del rinvio del GF Vip 7, si tratta solo di ipotesi formulate dagli utenti sul web.

Grande Fratello Vip 7: nuovi indizi sul cast

Grande Fratello Vip 7 sta per cominciare, ritardo o meno, e il cast comincia a farsi sempre più folto. Tra i vip già confermati ci sono Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich, ma continuano anche le clip video sugli altri concorrenti. Il primo video mostra una donna elegante con una maglia in pizzo nero e scarpe con tacco vertiginose: ““Intrigante, passionale, determinata. Attenti, state per giocare col fuoco”.

Non viene mostrato il volto della concorrente, anche se sui social molti hanno notato che si tratti di una donna “matura” e non giovane. L’altro indizio recita: “Ogni promessa è debito… Allacciate le cinture… Il viaggio nel tempo sta per cominciare!” Si tratta di un uomo con cintura e portamento affascinante. Di chi si tratterà?

