Grande Fratello Vip 7: transgender tra i concorrenti?/ Parla Signorini: tra i nomi…

Grande Fratello Vip 7: tra i concorrenti spunta un transgender

Il Grande Fratello Vip 7 in partenza a settembre con il popolo del web che ha già fatto partire il countdown con la messa in onda del primo promo televisivo, sarà ricco di storie importanti. Alfonso Signorini ha annunciato la presenza nella casa di Giovanni Ciacci con cui ci sarà la possibilità di parlare di sieropositività. Ma non solo. Tra i concorrenti ci sarà anche il tiktoker George Ciupilan la cui infanzia non è stata facilissima. Temi sociali su cui Signorini porrà l’accento portando il pubblico a fare riflessioni importanti. Tra i concorrenti della settima edizione del reality show, inoltre, potrebbe esserci anche un transgender. A parlare di tale possibilità è stato proprio Signorini.

“Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF”, ha detto il conduttore tra le pagine di Libero.

Grande Fratello Vip 7: chi sarà il concorrente transgender?

Le parole di Alfonso Signorini hanno portato il web a chiedersi chi possa essere il primo concorrente transgender del Grande Fratello Vip. Il primo nome è quello di Elenoire Ferruzzi, ipotizzato inizialmente da Deianira Marzano. Secondo quest’ultima, infatti, il famoso indizio dello smalto rosso Chanel potrebbe riportare alla Ferruzzi. L’altro nome spuntato nelle scorse ore è quello dell’attrice Vittoria Schisano che ha già partecipato a Ballando con le stelle.

Non si esclude, tuttavia, neanche Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi è stata ospite una settimana del Grande Fratello 16, l’ultima edizione del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso e vinta da Martina Nasoni.

