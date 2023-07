Grande Fratello Vip 8, 4 famosi attori nel cast?/ Da Claudia Gerini a Manuela Arcuri, l’indiscrezione bomba

Grande Fratello Vip, 4 nomi clamorosi per il cast: l’indiscrezione

Il prossimo settembre andrà in onda una nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta nuovamente da Alfonso Signorini, con un cast che comprenderà personaggi ‘Vip’ e ‘Nip’, ossia famosi e non. Il toto-nomi per scoprire quali concorrenti varcheranno la fatidica Porta Rossa e popoleranno la Casa più spiata d’Italia è già partito, e sono tanti i personaggi illustri oggetto di rumors e indiscrezioni. Sul sito di Dagospia, in particolare, Ivan Rota ha scritto che la produzione starebbe pensando a quattro volti noti del cinema italiano.

“Si dice che per Il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o l’attore di culto Filippo Timi. In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché “professionisti di reality”“, si legge sul sito. Ma non solo. L’obiettivo di Pier Silvio Berlusconi è quello di ripulire il reality dal trash di cui è stato accusato negli ultimi anni, proponendo contenuti e protagonisti di maggior spessore. Per questo, si legge sul portale, “si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella casa“.

Grande Fratello Vip, la smentita di Ornella Muti

La rivoluzione imposta dai vertici alti di Mediaset, quella di rendere il Grande Fratello Vip un prodotto comunque appetibile e d’intrattenimento ma senza la deriva degli ultimi anni, sembra dunque ben avviata. Tuttavia, tra i nomi avanzati da Dagospia, ce n’è uno che è subito intervenuto per smentire categoricamente la sua partecipazione al reality: è Ornella Muti. L’attrice è intervenuta e, ai microfoni di Adnkronos, ha smorzato ogni rumor sul nascere con un perentorio “Faccio l’artista non il trash“. E ha aggiunto: “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello“.

Restano invece vive, seppur complicate, le strade che portano a Claudia Gerini, Manuela Arcuri e Filippo Timi, emblemi del cinema e della televisione italiana.











