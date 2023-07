Grande Fratello Vip 8, Pier Silvio Berlusconi boccia i primi nomi/ La lista degli esclusi

Grande Fratello Vip 8, Pier Silvio Berlusconi boccia la prima lista di nomi proposti

Pier Silvio Berlusconi boccia clamorosamente tutti i primi nomi proposti per il Grande Fratello Vip 8 in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Che l’aria a Mediaset sia cambiata lo si era intuito già dalla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Addio al trash per fare spazio a una linea editoriale più sobria. Un cambio di rotta che potrebbe avere, quindi, i suoi effetti anche sul Grande Fratello Vip 8. Una di queste è rappresentata dal cast, composto anche da personaggi non famosi, ma soprattutto da figure ritenute all’altezza ed approvate dai vertici aziendali.

Ecco cosa scrive il Fatto Quotidiano a tal proposito, parlando di nomi che, almeno quest’anno, non varcheranno in nessuno modo la famosa porta rossa del Grande Fratello: “Fonti ben informate assicurano a FqMagazine che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto. Tra coloro che non varcheranno la porta rossa risultano i nomi di Justine Mattera, nota per il suo matrimonio con Paolo Limiti. Proposto, come rivelato dal sempre ben informato Dagospia, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi”.

Pier Silvio Berlusconi boccia anche Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni

Tra i bocciati da Pier Silvio Berlusconi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 8, in onda a settembre 2023, pure Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. I due avevano già partecipato in coppia alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi e l’idea di rivederli a così poca distanza nella Casa del Grande Fratello non avrebbe convinto l’Ad di Mediaset.

Era stato proprio il numero uno di Mediaset, del resto, a spiegare la nuova linea durante la presentazione dei palinsesti: “Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli“. Pier Silvio Berlusconi aveva aggiunto, in riferimento al Grande Fratello: “Ho visto una puntata e così non va bene. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”. Il vento intorno al Grande Fratello sembrerebbe essere destinato realmente a cambiare.

