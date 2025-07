Grande Fratello Vip a rischio: problemi per Alfonso Signorini e difficoltà con i concorrenti: Simona Ventura determinante? Bomba di Parpiglia

Grande Fratello Vip a rischio: guai per Alfonso Signorini, mancano i concorrenti e Simona Ventura sempre più determinante

La prossima edizione del Grande Fratello Super Vip si farà? Non è detto, anzi, la messa in onda sembra sempre più a rischio e nelle scorse ore sono emersi nuovi ostacoli e problemi. Già durante la Presentazione Palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi si era lasciato sfuggire una frase sibillina che non è passata inosservata: il Grande Fratello Super Vip si farà solo qualora gli autori riusciranno a trovare dei veri personaggi famosi, persone note al grande pubblico ed al momento pare che tale ricerca non sia a buon punto ma i problemi non sono finiti.

Shaila Gatta è ancora innamorata di Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello?/ Spunta la frase misteriosa

Davide Maggio, infatti, nei giorni scorsi aveva rincarato la dose sostenendo che le parole di Pier Silvio Berlusconi altro non sono che un modo per annunciare che l’unico vero Grande Fratello certo e sicuro che si farà quest’anno sarà quello dei ‘NIP’ affidato a Simona Ventura. Insomma per il giornalista, e non solo, è chiaro: dopo gli ascolti non entusiasmanti dell’ultima edizione i vertici Mediaset puntano tutto sul Grande Fratello Nip con Simona Ventura conduttrice mettendo in pausa la versione ‘VIP’ e anche il suo storico conduttore Alfonso Signorini il cui futuro al timone del reality è sempre più incerto.

Shaila Gatta manda un messaggio criptico sui social: "Quanto è infinito l'amore"/ C'entra Lorenzo Spolverato?

Alfonso Signorini fuori dal Grande Fratello Vip? “Determinante Simona Ventura”: indiscrezione bomba lanciata da Gabriele Parpiglia

E dopo le indiscrezioni di Davide Maggio anche un altro giornalista, Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione bomba: “Se la Ventura dovesse fare bene, continuerà lei con la versione con i famosi, se dovesse andare male non ci sarà nessuna seconda edizione anche perché nessun casting in tal proposito è partito.” Secondo tale indiscrezione il futuro di Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello Vip sarebbe sempre più a rischio: se la versione Nip andrà bene Simona Ventura condurrà anche la successiva edizione mentre se andrà male non ci sarà nessuna versione super vip. E del resto gli autori stanno riscontrando tantissimi problemi nel trovare dei veri Super Vip, sia Oggi che Fanpage hanno rivelato che molti ex concorrenti ormai attori e conduttori affermati hanno declinato l’invito oppure chiesto un cachet eccessivamente elevato.