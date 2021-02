Grande Fratello Vip choc “Andrea Zelletta ha ricevuto due bigliettini nelle scarpe”/ Venza: “Consigli per..”

“Andrea Zelletta ha ricevuto due bigliettini nelle scarpe”, parola di Amedeo Venza sui social in risposta ad alcuni fan che avevano segnalato la questione. A quanto pare si parlava da un po’ della possibilità che uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 avesse ricevuto delle dritti o, meglio, dei consigli, sul da farsi in casa e che questi bigliettini siano arrivati tramite delle scarpe. A rispondere all’enigma è stato proprio l’ex di Uomini e donne, influencer ed esperto di gossip e magagne tv, Amedeo Venza che in una serie di storie su Instagram ha rivelato che la questione è vera e che il gieffino sotto accusa è proprio Andrea Zelletta. Secondo quanto lui stesso ha rivelato, sembra proprio che l’ex tronista abbia ricevuto due bigliettini nelle scarpe e in questi bigliettini gli avrebbe consigliato di fare alcune cose.

In particolare, un misterioso Signor x gli avrebbe consigliato di fare pulizie nella casa ed essere più presente in questo e nelle questioni quotidiane e, inoltre, di avvicinarsi al protagonista di questo Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi. Non è la prima volta che si parla di consigli e di spinte da parte della produzione per i propri concorrenti per pilotare così le dinamiche dentro la casa ma è vero anche che c’è il confessionale per certe cose. Perché la produzione che ha i concorrenti a disposizione nel confessionale, lontano da occhi indiscreti, dovrebbe usare messaggini nelle scarpe per comunicare con Andrea Zelletta o uno degli altri concorrenti? E se i bigliettini non fossero arrivati dalla produzione ma da casa?



