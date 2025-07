Grande Fratello vip, prime voci sul nuovo cast: una coppia di Temptation Island entra nella casa?

E’ davvero ancora molto presto per parlare di concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip, eppure le voci e le indiscrezioni sul cast non si placano. E mentre va in onda, come di consueto in questo periodo estivo, Temptation Island, si vocifera che una coppia attualmente impegnata nel reality di Filippo Bisciglia possa poi proseguire la sua avventura nella casa più spiata di Italia. Si tratta di soli rumor, naturalmente, anche perché è davvero ancora troppo presto per capire chi saranno i concorrenti della nuova edizione.

Tra ipotesi e suggestioni, si parla anche di Benedicta Boccoli nella casa più spiata di Italia, mentre sul fronte delle opinioniste potrebbero esserci dei cambi. Non dovrebbe essere riconfermata Cesara Buonamici, così come non ci sarà Beatrice Luzzi; potrebbero però subentrare Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

Sulle voci relative alla coppia di Temptation Island, ancora top secret il nome. Non è nemmeno del tutto chiaro se ci si riferisca ad una vecchia edizione o quella attualmente in onda su Mediaset. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Al momenti ci sono poche certezze e gli autori stanno lavorando soprattutto sulle fondamenta.

Alla guida del Grande Fratello Vip, ovviamente, ci sarà Alfonso Signorini che, nonostante la stanchezza maturata al termine dell’ultima edizione sarebbe pronto a tornare in sella. Ovviamente occorrerà fare una scelta adeguata sui concorrenti, anche per combattere il calo di ascolti che ha registrato lo show nell’ultima edizione. Urgono dunque protagonisti adeguati, in grado di creare le giuste dinamiche all’interno della casa più spiata di Italia.