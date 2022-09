Grande Fratello Vip dura 7 mesi?/ Spoiler di Orietta Berti e web insorge: “Gaffe…”

Grande Fratello Vip, la gaffe di Orietta Berti

Il Grande Fratello Vip potrebbe durare fino a 7 mesi. L’indiscrezione choc arriva da Orietta Berti, che probabilmente per errore ha “spoilerato” quella che dovrebbe essere la durata record del reality show. Parlando infatti con Alfonso Signorini, l’opinionista ha affermato: “Tanto staranno qui quasi per i prossimi sette mesi…”, riferito proprio ai concorrenti. Le sue parole hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico più attento e non soltanto.

Amaurys Perez, spogliarello hot per Orietta Berti/ Frecciata Alfonso: "È come Fazio?"

Mentre infatti la cantante parlava dei fantomatici sette mesi di durata, una voce fuori le quinte ha urlato “un attimo, un attimo”, quasi a voler distogliere Orietta dal discorso. Al momento, infatti, la durata del reality non dovrebbe essere noto.

Grande Fratello Vip dura 7 mesi? Il web insorge

I commenti non si sono fatti attendere. L’idea che il prossimo Grande Fratello Vip possa durare fino a sette mesi, dunque non solamente fino al Natale ma probabilmente addirittura fino a Pasqua, ha scatenato i social, non d’accordo con una durata così lunga. Tanti, infatti, i commenti arrivati su Twitter con l’hashtag “GFVIP”.

Orietta Berti punge Cristina Quaranta al GF Vip 2022: "Ma quaranta è la taglia?"/ Il web: "La tocca piano!"

Giulia scrive: “7 mesi di Grande Fratello ma ci rendiamo conto ceh raga più di metà anno, ci accompagna per SETTE mesi”. Maria invece commenta: “RAGA CI ASPETTA NATALE, CAPODANNO E ANCHE PASQUA QUEST’ANNO”. C’è poi chi sottolinea la gaffe dell’opinionista: “Io non so se sanno quanto durerà il programma, se così fosse rido per Orietta che ha spoilerato che durerà sette mesi”. Infine, non mancano le polemiche: “Praticamente fra sette mesi di questi non ci sarà più nessuno tra squalifiche abbandoni ed eliminazioni sarà un cast nuovo eppure noi ricaduti nella trappola del trash”.

Orietta Berti, "Pamela Prati al GF Vip cerca compagnia"/ Il duro commento…

© RIPRODUZIONE RISERVATA