L’ex gieffino ha fatto parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, nei lunghi mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia si è fatto conoscere meglio dai telespettatori ed è riuscito a fare breccia nel cuore di moltissime persone. Il suo è stato un percorso molto seguito e apprezzato, durante il reality aveva anche trovato l’amore ma la relazione non durò a lungo lontano dalle telecamere.

Dopo il reality in molti continuano a seguirlo e sostenerlo sui social, infatti può contare sull’affetto di moltissimi follower. Da anni l’ex gieffino è uno dei volti più noti di Forum, si tratta di Edoardo Donnamaria. Per lui non è un momento affatto semplice, nelle scorse ore ha fatto i conti con un grave lutto, infatti ha detto addio alla nonna Giuseppina. Tramite il suo profilo Instagram l’ex gieffino ha condiviso il suo dolore con tutti coloro che lo seguono, dove ha dedicato con ironia e tenerezza un messaggio di addio alla nonna. Queste le sue parole: “Ciao nonna, mo spero che ti faranno fare la ballerina”.

Momento doloroso per Edoardo Donnamaria, la nonna era approdata anche a Forum

La nonna dell’ex gieffino era nota anche al pubblico di Forum, in passato infatti aveva partecipato ad alcune puntate della nota trasmissione nei panni di opinionista. Anche il noto programma condotto su Canale 5 da Barbara Palombelli ci ha tenuto a rivolgere un ultimo saluto alla signora Giuseppina con un post pubblicato sui social, nella didascalia si legge: “Il nostro saluto alla simpaticissima Giuseppina, nonna di Edoardo, che è stata anche un’opinionista speciale di Forum”.

Edoardo Donnamaria ha sempre avuto un rapporto speciale con la nonna, in varie occasioni aveva parlato di lei durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo il reality la presentò subito all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, la loro relazione era nata proprio nella casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino aveva condiviso il divertente incontro sui social e aveva subito conquistato l’approvazione dei suoi tantissimi fan.