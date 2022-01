Grande Fratello Vip in onda anche venerdì 7 gennaio/ Raddoppio anticipato: il motivo

Canale 5 cambia nuovamente i programmi per il Grande Fratello Vip. Le ultime settimane hanno visto Alfonso Signorini andare in onda con un unico appuntamento settimanale al lunedì ma il palinsesto cambia ancora, tornando nuovamente al doppio appuntamento. Il Grande Fratello Vip anticipa infatti il raddoppio di una settimana e va in onda anche questo venerdì, 7 gennaio 2022, sfidando The Voice Senior, che ritorna dopo una settimana di pausa su Rai1.

Ma perché questo cambio così improvviso? La decisione, arrivata nelle ultime ore, nasce in primis dai buoni risultati ottenuti in fatto di ascolti dal reality. Le ultime due puntate hanno conquistato un ottimo share, dando slancio al ritorno del doppio appuntamento in prima serata. Ma non è l’unico motivo di questa ripartenza.

Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento: ecco perché

Nelle ultime ore la Casa del Grande Fratello Vip è infuocata da una serie di accese liti e di vicende che vanno affrontate prima che si raffreddino. Attendere una settimana sarebbe dunque troppo e un peccato per le dinamiche del programma. Dalla lite di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli (e la reazione dell’ex della prima, Pago), a quella di quest’ultima con Lulù Selassiè, per non parlare di Soleil con Lulù e Jessica. La Casa è letteralmente spaccata a metà, tema che Signorini affronterà ampiamente venerdì. Il raddoppio, infine, fa spostare lo speciale Viaggio nella Grande Bellezza – Il Palazzo del Quirinale, approfondimento culturale condotto da Cesare Bocci, con la partecipazione Cesara Buonamici.

