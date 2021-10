Grande Fratello Vip, insulti shock dalla regia “Cerebrolesi”/ Gaffe in Casa!

Un vero e proprio caso è scoppiato poche ore fa sul web dopo un episodio che ha lasciato molti senza parole nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Colpa di una gaffe della regia, protagonista di alcuni insulti che sono stati ascoltati da tutti i concorrenti. Sembrava una mattinata tranquilla, come le altre per i Vipponi, alcuni dei quali si godevano i caldi raggi del sole mattutino in giardino tra una chiacchierata e una sigaretta.

La conversazione viene però interrotta da una voce “dall’alto”, quella di una persona della regia, una donna in particolare. Un microfono lasciato per sbaglio aperto dà il via ad una grave gaffe, perché la donna in questione si lascia andare a pesanti insulti rivolti a qualcuno di non specificato.

Gaffe in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip: microfoni aperti e insulti dalla regia

La voce femminile proveniente dalla regia del Grande Fratello dice: “Massa di imbecilli cerebrolesi”, segue poi un’altra voce che risponde “Caz*i loro!”. Parole che vengono ascoltate e comprese con chiarezza dai concorrenti presenti in giardino. Qualcuno con gesti si chiede se siano insulti rivolti proprio a loro, cosa che al momenti rimane incerta. Davide Silvestri, tra i Vip in giardino, chiede agli altri di far finta di niente, continuando dunque ad ascoltare, ma Miriana Trevisan non mantiene il silenzio e avverte la regia che “Si sente tutto!”. La gaffe però è ormai fatta: il web si è immediatamente scatenato, diffondendo il video dell’episodio che sta, al momento, accendendo grosse discussioni tra i telespettatori. Signorini chiarirà l’accaduto?

La regia contro i concorrenti :Questi ragazzi sono una massa di imbecilli cerebrolesi #gfvip pic.twitter.com/X5Eldsrlk7 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 4, 2021





