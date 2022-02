Manila Nazzaro: “Katia Ricciarelli? Era tutto finto”/ “Amicizia perché le servivo…”

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio, Manila Nazzaro, solitamente seduta accanto a Katia Ricciarelli, cambia posto e si siede accanto a Miriana Trevisan; Katia non la prende bene e tra le due è bufera. Dal confronto tra le vippone e le dure parole di Manila, possiamo dire che al momento il loro legame si è sicuramente spezzato. Ma procediamo con ordine e ricapitoliamo insieme quanto accaduto: dopo i saluti di Alfonso Signorini al pubblico da casa e ai vipponi, gli spettatori e lo stesso conduttore hanno subito notato che Manila Nazzaro con il suo abito nero e oro era in bella vista, seduta sul divano di destra accanto a Miriana Trevisan. Nelle puntate precedenti Manila si è sempre seduta nel divano di sinistra, vicino a Katia Ricciarelli, e spesso non era molto in mostra, poiché, come in precedenza hanno detto gli stessi vip, quello è il punto del divano in cui la luce scarseggia e le telecamere riprendono un po’ meno; tuttavia, il motivo del cambio di posto di Manila non è dovuto a quello.

Signorini, a quel punto, ha subito chiesto a Manila il motivo di questo spostamento e nell’immediato sia lei che la Ricciarelli hanno iniziato a discutere. Le due si rinfacciano la poca onestà e limpidezza: da un lato Katia etichetta Manila e Miriana come delle vipere, che parlano dietro le sue spalle; Manila invece crede che la cantante usi dei termini davvero forti e denigratori. Ma la Ricciarelli non è l’unica con cui Manila ha troncato quello che sembrava essere un rapporto d’amicizia; di fatto, anche Soleil Sorge non perde occasione per spendere qualche parola a favore dell’amica Katia e a sfavore dell’ormai ex amica Manila. Durante un confronto tra Manila e Davide, lei ha in fine affermato che, se con Soleil la situazione potrebbe risolversi e lei stessa è disposta ad un confronto, di Katia non vuole più saperne nulla.

Ieri, durante un momento di relax all’interno della casa, Manila e Delia Duran hanno affrontato varie tematiche tra cui quella dell’amicizia; per Manila l’amicizia e il rispetto sono molto importanti, tanto da scoppiare in lacrime. “Ognuno di noi ha un motivo valido per essere e restare all’interno della casa del Grande Fratello, quindi nessuno può permettersi di prevaricare sugli altri o imporre il proprio giudizio”: Manila apre così un discorso in cui da subito emerge il suo voler dare e ricevere rispetto, ma soprattutto sincerità, tanto che, pur essendo amica di Miriana, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip alcune cose non le sono piaciute e le ha riferite con estrema trasparenza alla Trevisan.

Se il suo atteggiamento e le sue parole sembrano amorevoli nei confronti di Miriana, le parole spese per Katia non lo sono altrettanto. Afferma, infatti: “Per lei era tutto finto, perché le servivo” e poco dopo inizia a piangere. Le sue lacrime sono sicuramente in parte dovute alla delusione per Katia, ma anche al pensiero che da casa, suo figlio e la sua famiglia la vedano in modo diverso da come lei voleva apparire (ovvero forte e con dei legami sinceri). Manila conclude il discorso con Delia Duran con un pensiero, che forse potrebbe darle forza per il suo percorso e per i confronti delle prossime puntate: “Sei mesi lontani da casa mia devono lasciare un segno, i miei figli devono essere orgogliosi della loro mamma”.



