Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo “vedo spesso Aldo e Gianmaria”/ “Gli altri…”

Manuel Bortuzzo: l’esperienza al Grande Fratello Vip e il rapporto con le critiche

Protagonista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si racconta in una lunga ed intima intervista al settimanale Chi. Il giovane nuotatore ha ricordi speciali dell’esperienza a Cinecittà, che gli ha permesso di misurarsi con i suoi limiti e di conoscere meglio se stesso. Ringrazia Alfonso Signorini per l’opportunità offertagli e rivela: “Non sapevo cosa sarebbe successo nella Casa e non sapevo che, dopo, ci sarebbe stato un riscontro così grande su tutto quello che avrei fatto“.

Nella sua esperienza nel reality ha dovuto fare i conti anche con le critiche: “A volte ho avuto difficoltà quando sono state attaccate le persone che ho accanto. Con la vita che faccio e i problemi che ho non mi perdo dietro a quello che dicono gli altri, ma mi sono dispiaciute le critiche verso la mia famiglia o i miei amici. Per il resto, ho vissuto con grande piacere le cose belle che ci sono state. Le persone mi salutano per strada dicendo che è come se mi conoscessero, mi fa piacere essere nel loro cuore“.

Manuel Bortuzzo: “Vedo spesso Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi“

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha portato con sé la sua storia di riscatto e rinascita interiore. Il dolore è riuscito a superarlo grazie anche alle persone che lo circondano e che ha avuto modo di conoscere, come rivela a Chi: “Ho sempre pensato che, chi vive un dolore, non possa spiegarlo. Ma parlarne con una persona bellissima come Aldo Montano mi ha fatto capire che avere un amico così può servire. Ho scoperto che, oltre ai miei migliori amici, la vita mi offre la possibilità di incontrare altre persone giuste, che possono entrare nel mio mondo“.

L’ex gieffino confessa inoltre con quali altri ex coinquilini è ancora in contatto: “Vedo spesso Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, gli altri li seguo sui social“. E, sulla future nozze di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, svela: “Ho visto la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, e auguro loro tutto il bene del mondo. Sono belli, e se mi invitano ci vado, ma l’importante è che sappiano che gli voglio bene“.











