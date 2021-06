Grande Fratello Vip, Miryea Stabile e Matteo Diamante concorrenti?/ “Mai dire mai”

Il Grande Fratello Vip tornerà ufficialmente in onda a settembre con la sesta edizione. Al timone del padre di tutti i reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe avere al proprio fianco due nuove opinioniste ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Come sempre, tuttavia, c’è grande curiosità intorno ai vip che accetteranno di trasformarsi negli inquilini più famosi d’Italia. I provini sono già in corso e, per il momento, non ci sono ancora nomi ufficiali anche se, pare, potrebbe esserci Manuel Bortuzzo. L’altro nome accostato al Grande Fratello Vip è quello di Ariadna Romero. In merito ad una partecipazione della Romero al Gf Vip, intervistato da Leggo, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: «Ariadna al Grande Fratello Vip? La vita è la sua e può fare come meglio crede, io mi ritaglio il tempo per mio figlio». Anche i nomi di Miryea Stabile e Matteo Diamante sono stati accostati al reality. Tra gli inquilini vip di Cinecittà ci saranno anche gli ex naufraghi?

Miryea Stabile e Matteo Diamante, reduci dall’avventura sull’Isola dei Famosi 2021, intervistati da SuperGuidaTv hanno commentato le voci in merito ad una loro partecipazione al Grande Fratello Vip 6. «Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai», ha spiegato Miryea. Anche Matteo, per il futuro, non esclude niente: «Sicuramente mi alletta la possibilità di fare un percorso all’interno del Grande Fratello Vip, magari non in questa edizione perché non mi sentirei pronto psicologicamente, ma in futuro perché no? Del resto nella vita tutto è possibile e direi che levarsi l’opportunità, anche no. Nel senso: chi sono io per poter dire di no, già adesso? E’ appena giugno, sono appena tornato dall’isola e sono nelle mani del destino di questa vita meravigliosa. Sostanzialmente non mi chiudo mai le porte perché sarebbe un po’ da maleducati dire di no già da adesso. Quindi tutto è possibile».

