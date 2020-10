Grande Fratello Vip non entrano i nuovi concorrenti, perchè/ Chi ha il Coronavirus?

“Dovete aiutarmi perché è una serata molto complicata”. Esordisce così Alfonso Signorini all’inizio della nuova diretta del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore annuncia un vero e proprio colpo di scena: salta infatti l’ingresso nella Casa dei tre nuovi concorrenti. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma non entreranno e il motivo è presto detto: un possibile caso di positività al Coronavirus. “Pochi minuti prima di iniziare la diretta di questo programma abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei tre Vip che stasera sarebbe dovuto entrare nella Casa.” annuncia infatti Signorini con dispiacere.

“Possibile caso di positività al Covid tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma”

Il conduttore del Grande Fratello Vip entra nel merito della questione e aggiunge qualche dettaglio: “Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni. Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno.” Questa la comunicazione di Signorini che preferisce però non fare il nome di chi tra i tre potrebbe essere positivo al Covid. Notizia che, quasi certamente, verrà data soltanto se ci sarà la certezza di tale positività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA