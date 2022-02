Grande Fratello Vip non va in onda perché?/ Al suo posto la serie Fosca Innocenti

Grande Fratello VipGrande Fratello Vip non va in onda venerdì 11 febbraio 2022: come mai? Nonostante gli ascolti in salita del reality show condotto da Alfonso Signorini, Canale 5 ha preferito puntare sulla nuova fiction “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada. Viene meno, almeno momentaneamente, il doppio appuntamento settimanale con i vipponi del GF VIP. Proprio Signorini nel salutare i telespettatori ha rivelato “ci vediamo lunedì prossimo” a conferma che venerdì 11 febbraio non ci sarà alcuna diretta del reality show.

La diretta di lunedì 7 febbraio 2022 ha regalato colpi di scena e rivelazioni sui personaggi rinchiusi nella casa di Cinecittà. Non solo è stato rivelato il nome del primo concorrente finalista di questa edizione. A sorpresa a spuntarla è stata Delia Duran, la più votata dal pubblico nel quartetto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri.

Grande Fratello Vip non va in onda: cosa trasmette Canale 5 al suo posto

Il Grande Fratello Vip 2021-2022 prosegue inarrestabile la sua corsa verso la finale di lunedì 14 marzo 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini anche quest’anno ha allungato la sua messa in onda; inizialmente prevista fino a dicembre, gli autori e la rete hanno pensato di proseguire con le avventure dei vipponi fino al mese di Marzo. Il reality show partito in sordina, dal punto di vista degli ascolti, è cresciuto di settimana in settimana spingendo tutto il team all’allungamento in tv.

Questa settimana però il pubblico dovrà rinunciare al doppio appuntamento settimanale, visto che salta la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 11 febbraio per lasciare spazio alle avventure di Fosca Innocenti. L’appuntamento con il GF VIP è per lunedì 14 marzo 2022 con l’eliminazione di un concorrente e tanti nuovi colpi di scena! Naturalmente per chi volesse seguire i vipponi è possibile farlo in diretta su Mediaset Play e sul digitale terreste h24 visto che l’occhio del Grande Fratello non dorme mai!

