Grande Fratello Vip, nonnina di Barbara Palombelli interrompe la diretta/ La regia..

Piccolo didastro in regia a Mediaset Extra, canale che trasmette la diretta del Grande Fratello Vip 2020 ventiquattro ore su ventiquattro. Gli inquilini del bunker di Cinecittà, dallo scorso 14 settembre, fanno compagnia agli italiani occupando tutta la giornata sul canale Mediaset Extra. Ieri sera, però, i telespettatori hanno assistito alla strana irruzione di una nonnina che ha interrotto la diretta lasciando tutti stupefatti. La diretta del Grande Fratello Vip 2020, infatti, probabilmente per un problema tecnico in regia, si è improvvisamente interrotta. Al posto degli inquilini della casa più spiata d’Italia è apparsa una nonnina, ospite di Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Il tutto è avvenuto mentre l’arzilla nonnina stava facendo le prove audio prima del collegamento con la trasmissione della Palombelli.

LA NONNINA DI STASERA ITALIA AL GRANDE FRATELLO VIP

Mentre assistevano alle varie discussioni degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020, i telespettatori di Mediaset Extra si sono ritrovati davanti un’arzilla nonnina che, di lì a poco, sarebbe stata ospite di Barbara Palombelli e del suo programma Stasera Italia. “Buonasera a tutti, buongiorno, ciao ciao”, sono state le parole dette dalla signora mentre faceva le prove audio. Pochi secondi che hanno attirato l’attenzione del pubblico che sui social ha cominciato a chiedersi chi fosse la nonnina. Il mistero è stato svelato poco dopo anche se non è mancata l’ironia del web e qualcuno ha anche ipotizzato che potesse essere una nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Pochi secondi, dunque, hanno permesso alla nonnina di diventare improvvisamente popolare.





