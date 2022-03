Grande Fratello Vip, pagelle 46a puntata/ Soleil e Miriana ai ferri corti, Giucas Casella “miracolato”

Grande Fratello Vip, le pagelle: Giucas Casella “miracolato”

Si è conclusa la 46esima puntata del Grande Fratello Vip con solo un’eliminazione effettiva di Antonio Medugno durante la nomination flash, Giucas Casella, infatti, dopo aver perso il televoto è rientrato in casa grazie al biglietto di ritorno, l’illusionista al suo rientro in casa è stato vittima di un ennesimo scontro nei suoi confronti da parte di Alfonso Signorini (Voto 7). Davide Silvestri questa sera ha superato due nomination consecutive avvicinandosi un po’ di più al suo obiettivo, la finale del reality, oltre ad una discussione con Lulù con cui non corre un buon sangue, soprattutto dopo la sua nomination (Voto 6).

Delia Duran questa sera ha mostrato un altro lato di sé parlando della sua infanzia, dei rapporti difficili con il suo ex fidanzato, ricevendo una dolce sorpresa da parte di sua madre (Voto 6). Una puntata del Grande Fratello Vip piena di buone notizie per Soleil Sorge che ha scoperto tramite Alfonso Signorini che il suo misterioso di cui tanto spesso ha parlato all’interno della casa fidanzato è ancora pronto ad accoglierla a braccia aperte. Il momento più bello della puntata di Barù è stato il ritorno di Giucas Casella all’interno della casa. Il concorrente, anche questa sera ha ribadito di avere nei confronti di Jessica una profonda amicizia, per poi salvarla durante i salvataggi a catena (Voto 6).

Sophie Codegoni questa sera, come Davide ha superato due nomination e ha, finalmente, avuto modo di chiarire con Alessandro Basciano quanto accaduto durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip in merito alle rivelazioni dell’ex della ragazza, Fabrizio Corona (Voto 7). La puntata di Jessica Selassié si è conclusa con un ingresso in nomination e una lite con sua sorella Lulù (Voto 7). Lulù Selassié nell’ultimo periodo ha confessato di aver sentito la mancanza di sua sorella con cui avrebbe voluto trascorrere più tempo prima della fine del reality (Voto 6).

Miriana Trevisan questa sera ha trascorso una puntata in totale tranquillità fino al momento delle nomination quando la showgirl ha nominato Soleil provocando una reazione nell’influencer che non ha ben accettato il voto (Voto 6). Manila Nazzaro questa sera ha ricevuto una sorpresa da parte di una sua carissima amica Valeria Graci con cui nel corso del tempo ha stretto un forte legame (Voto 7).



