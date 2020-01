Grande Fratello Vip/ Paola Benedetto in lacrime: Fede Rossi le risponde

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, ricordando il fidanzato Federico Rossi, ha avuto un momento di sconforto. In confessionale infatti, si è abbandonata alle lacrime mentre parlava di lui svelando le sue paure: “Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente. Spero che anche Fede sia orgoglioso di me. Siamo stati insieme un anno e mezzo ma abbiamo vissuto molte emozioni, penso che sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita. Mi manca molto. Come la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello…”. Prontissima la risposta del cantante su Instagram. Pubblicando un suo dolcissimo scatto mentre dorme, ha scritto: “Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.

Paola Benedetto in lacrime: Fede Rossi le risponde

Quasi sicuramente, nella puntata di domani sera, verrà mostrato questo post a Paola Di Benedetto oppure, si potrebbe anche pensare ad una sorpresa con Federico in Casa in carne ed ossa. “Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa”, ha dichiarato lei di recente confidandosi con Carlotta Maggiorana su matrimonio e figli. L’ex Madre Natura non pensa di potere arrivare all’altare così presto anche perché, ha paura che le cose possano finire male una volta sposati: “Purtroppo ho sentito di tanta gente che dopo poco tempo si è lasciata, ancora sento il bisogno di avere i miei spazi, forse un domani quando sarò pronta magari ci penserò”. Paola Di Benedetto è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel giorno del suo 25esimo compleanno. La modella e influencer ha ricevuto una torta e un mazzo di venticinque rose rosse insieme a un romantico messaggio dal fidanzato: “Sono già due giorni e mezzo circa che non ci vediamo e non ci sentiamo. Sono molto contento che stai facendo questa esperienza. Volevo dirti che ti amo. Basta che tu sia la persona che sei”.

