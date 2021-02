Grande Fratello Vip, serata di gala non si farà/ Era prevista dopo la finale, ma…

La tradizionale serata di gala del Grande Fratello Vip, originariamente prevista dopo la finalissima, non andrà in scena. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore, è stata data in diretta su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia in occasione della nuova puntata di “Casa Chi”, format trasmesso sul profilo social @chimagazine.it e, ovviamente, riconducibile al celebre e omonimo settimanale diretto da Alfonso Signorini, che del reality show targato Mediaset è anche presentatore.

La decisione è stata presa dai vertici del format di Canale 5, con tutta probabilità in netta e totale condivisione con il conduttore, che tiene le redini del programma ormai dal 14 settembre 2020, quando quest’edizione del GF Vip ha avuto inizio. Ricordiamo che il reality show avrebbe dovuto ufficialmente concludersi entro dicembre, poi i numeri confortanti in termini di ascolti e di share hanno indotto la produzione a prolungare i tempi di permanenza dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, riprogrammando la finale per lunedì 1° marzo 2021, quando davvero calerà il sipario.

GRANDE FRATELLO VIP, NIENTE SERATA DI GALA POST FINALE

Con la trasmissione di Canale 5 che si avvia dunque verso le sue battute conclusive, è tornato d’attualità il discorso relativo alla serata di gala post finale, che ha rappresentato in passato una caratteristica tradizione del Grande Fratello Vip. Una sorta di “Il meglio di…”, una puntata aggiuntiva con la quale porre ufficialmente la parola “fine” in calce a un’avventura durata quasi mezzo anno e rivivere tutti insieme i momenti salienti e più emozionanti del periodo trascorso all’interno della casa. Ebbene, Gabriele Parpiglia ai microfoni di “Casa Chi” ha dato in anteprima esclusiva la notizia che i fan del reality condotto da Alfonso Signorini mai e poi mai avrebbero voluto udire con le proprie orecchie: la serata di gala quest’anno non si terrà. Beninteso: l’ipotesi era effettivamente al vaglio, ma, considerata la lunghezza del programma e la stanchezza accumulata dagli inquilini nel corso di tutte queste settimane, la produzione ha deciso di lasciare perdere e di fare terminare il GF Vip 2020 con la finalissima del prossimo 1° marzo.



