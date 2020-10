Grande Fratello Vip: sì alle telefonate per concorrenti con figli piccoli/ È polemica

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, durante la serata di ieri, hanno ricevuto un comunicato che, da una parte ha scatenato la felicità di alcuni e, dall’altra, ha innescato la polemica. Con l’emergenza coronavirus che è tornata a far paura con i numeri dei contagi nuovamente alti, Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello hanno deciso di dare ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di poterli sentire telefonicamente. Grandissima gioia, dunque, per Pierpaolo Pretelli, papà di Leonardo, per Matilde Brandi che potrà sentire le figlie Aurora e Sofia, Elisabetta Gregoraci che avrà la possibilità di poter sentire la voce del suo Nathan Falco e per Myriam Catania che, dopo tante lacrime e dopo averlo visto in video, potrà parlare con il suo piccolo Jacques di 3 anni. Tuttavia, tale decisione ha creato diversi malumori tra gli altri concorrenti.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: STEFANO ORLANDO E PATRIZIA DE BLANCK CONTRO LA DECISIONE DI SIGNORINI

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 letto da Pierpaolo Pretelli diceva: “La vostra avventura è cominciata in un contesto un po’ particolare e per farvi continuare quest’esperienza nella maniera più serena possibile, il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa”. La scelta degli autori di concedere tale possibilità solo a chi ha figli piccoli non è affatto piaciuta agli altri concorrenti. “Per noi genitori i figli sono sempre piccoli”, ha detto la contessa Patrizia De Blanck che non potrà sentire la figlia Giada. Malumore anche per Stefania Orlando che vorrebbe avere la possibilità di sentire comunque qualcuno della sua famiglia. “Sono felicissima per voi, i figli sono figli, ma c’è anche chi ha dei genitori anziani e mi farebbe piacere sentirli”, ha concluso la Orlando.



