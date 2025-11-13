Grande Fratello Vip slitta ancora: ecco a quando e perché, lungo stop per Alfonso Signorini, Mediaset cambia la sua strategia

Questo Grande Fratello non s’ha da fare, senza scomodare Alessandro Manzoni e i suoi I Promessi Sposi, non è un mistero per nessuno che il Grande Fratello ‘nip’ di Simona Ventura non sta ottenendo gli ascolti sperati e tutto ciò aumenta le preoccupazione per la versione Vip che dovrebbe, è il condizionale resta sempre più d’obbligo, andare in onda nei prossimi mesi. Tuttavia in queste ore si sta diffondendo una nuova clamorosa indiscrezione che vede il Grande Fratello slittare ancora addirittura all’anno prossimo.

A lanciare il rumor è Hit su Affari Italiani che riporta come i vertici Mediaset stiano decidendo di cambiare in corsa strategia. Già nei giorni scorsi è emerso che Canale 5 ha deciso di mettere mano al suo palinsesto spostando il debutto del Grande Fratello Vip in primavera inoltra mettendo nel mezzo L’Isola dei famosi con Veronica Gentili confermata alla conduzione. Adesso è stato annunciato che il Grande Fratello slitta ancora a settembre 2026. Lungo stop dunque per il reality di Alfonso Signorini che rende sempre più evidenti e palesi i timori della rete che uno dei suoi programmi di puntata non ottenga i risultati sperati.



Lungo stop per Alfonso Signorini: Grande Fratello Vip sempre più a rischio: si farà la prossima edizione?

Scendendo nel dettaglio, AffariItaliani riporta: “Si fa strada anche l’ipotesi di far fare al GF una lunga pausa, magari di un anno, e mandare in onda quindi l’edizione Vip non in coda all’Isola dei famosi, ma a settembre, con un cast già abbozzato e di grande interesse, il tutto diretto e condotto da Alfonso Signorini.” Altre fonti vicine all’azienda, inoltre, riportano che l’intenzione è quella di far respirare il programma tornando a settembre con un cast forte e dinamiche inedite dovrebbe ripartire con un cast all’altezza del nome, veri e propri vip conosciuti ed apprezzati dal pubblico che vogliono mettersi in gioco e per farlo è necessario lavorare bene e prendersi il giusto tempo. In attesa di sapere con certezza quale sarà il futuro del Grande Fratello Vip, il GF nip di Simona Ventura lascia il lunedì a un prime time lungo della Ruota della fortuna che se la dovrà vedere con il Sandokan di Can Yaman su Rai1.