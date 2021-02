Grande Fratello Vip sospeso?/ Video, ipotesi abbandono di massa dopo lutto Dayane

Il grave lutto che ha interessato oggi Dayane Mello, concorrente del GF Vip e prima finalista di questa quinta edizione, ha portato ad una ipotesi che in queste ore si fa sempre più lampante: il reality sarà sospeso con finale anticipata al prossimo lunedì? Questa l’ipotesi emersa dopo le ultime vicende che hanno scosso gli abitanti della Casa di Cinecittà. Per la modella brasiliana sono queste ore estremamente difficili dopo aver appreso della morte del fratello minore, rimasto vittima di un incidente stradale. Ad appoggiarla sono stati i suoi compagni di avventura e proprio loro, adesso, stanno pensando di abbandonare in massa il gioco, dal momento che ormai non può più essere considerato tale.

Dalle loro conversazioni trapelate tramite alcuni video sui social è emersa la chiara intenzione di non voler più proseguire dal momento che lo spirito non è più quello di intrattenere e divertire il pubblico da casa, non almeno dopo un evento così drammatico come quello che ha colpito la Vippona. Samantha De Grenet ha proposto di abbandonare tutti insieme il GF Vip durante la puntata dell’8 febbraio, ovvero nella data in cui il reality si sarebbe dovuto inizialmente concludere: “Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti, chi c’è c’è. Eliminazioni, votazioni… Lunedì si fa la finale e la chiudiamo. Arriviamo a lunedì e usciamo tutti… ciao ciao. Facciamo tutti così, siamo tutti con te”.

GRANDE FRATELLO VIP SOSPESO E FINALE ANTICIPATA?

A pensarla nello stesso modo della De Grenet, anche Stefania Orlando che ha spiegato di non poter più andare avanti in tali condizioni di malessere psicofisico, comprendendo chiaramente come il dolore provato da Dayane Mello in seguito al grave lutto non possa essere metabolizzato nel giro di poche ore o giorni: “Come possiamo noi andare avanti così? In generale”, si è domandata la conduttrice e cantante. “Non è che passa un giorno e passa tutto. Questa cosa è da metabolizzare negli anni, una tragedia così, una cosa così grande. Io non riesco più a giocare, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente”, ha proseguito. D’altronde quella del GF Vip è ormai diventata una vera e propria famiglia considerando i lunghi mesi trascorsi da “reclusi”, soprattutto da parte della “vecchia guardia” entrata a settembre. Da qui la proposta avanzata da Tommaso Zorzi, che ha asserito: “Lasciamo, abbandoniamo e lasciamo la vittoria a lei”, rivolgendosi ovviamente alla modella brasiliana. “Amore, nessuno qui continua. Siamo tutti con te. Tutti uniti. Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti insieme”, ha aggiunto ancora Giulia Salemi, mettendo definitivamente da parte, davanti ad un dolore così grande, gli attriti verso Dayane. A questo punto, il GF Vip sarà davvero sospeso il prossimo lunedì? La decisione finale potrebbe arrivare nella puntata di venerdì, quando andrà in onda una nuova puntata.

