Grande Fratello Vip: Stefano Bettarini squalificato per bestemmia?/ Video, esplode il caso sui social…

Nuovo “caso” bestemmia al Grande Fratello Vip. Questa volta il protagonista della presunta frase che potrebbe costargli la squalifica a soli pochi giorni dal suo ingresso è Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura si sarebbe reso autore di un “fattaccio” già bollato sui social come bestemmia. Dopo aver atteso a lungo l’ingresso nella Casa per via del necessario periodo di isolamento in seguito alla positività al Covid da parte di un’altra futura concorrente, Selvaggia Roma, Bettarini aveva varcato la porta rossa per la seconda volta, unendosi così al già consolidato gruppo di gieffini. Durante una conversazione con Enock, Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli però, avrebbe pronunciato la presunta bestemmia che adesso potrebbe costargli la sua permanenza nel loft di Cinecittà. Nonostante ci sia una sola regia attiva, in quel preciso momento l’occhio indiscreto del GF Vip era proprio su di lui. L’ex calciatore era intento a sgranocchiare patatine quando si sarebbe lasciato scappare una espressione infelice che, se confermata, non potrebbe non culminare con la sua squalifica in vista della nuova puntata di stasera, esattamente come accadde con Denis Dosio.

STEFANO BETTARINI, CASO BESTEMMIA AL GF VIP: VERSO LA SQUALIFICA?

Secondo quanto emerso dai vari commenti su Twitter, Stefano Bettarini era intento a parlare della sua passata esperienza al Grande Fratello Vip e di quanto accaduto poco prima della fase finale della prima edizione che lo ha visto protagonista insieme ad Andrea Damante. La conversazione è tuttavia terminata con la pronuncia della presunta bestemmia che avrebbe praticamente lasciato di sasso gli altri compagni presenti. Nessuno avrebbe proferito parola. L’audio, tuttavia, non lascerebbe molto scampo, così come il video che da ore circola online e che immortala in maniera molto limpida Bettarini mentre pronuncia le fatidiche parole. E’ certo che la produzione del GF sia già al lavoro al fine di appurare se la frase pronunciata dall’ex calciatore sia da considerare una bestemmia o meno, ma per il popolo social non ci sarebbe alcun dubbio in merito. Stefano Bettarini, dunque, si prepara ad andare incontro al medesimo destino di Denis Dosio e, sempre dagli utenti social si apprende che lo stesso neo gieffino avrebbe in qualche modo ipotizzato la sua possibile squalifica tanto da parlare di provvedimenti e “buste nere”.

Ma Bettarini #gfvip pic.twitter.com/JrauHkiMQ8 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) November 8, 2020





