Grande Fratello Vip, stop al doppio appuntamento/ Ecco quando va in onda

Grande Fratello vip 7 dice stop al doppio appuntamento TV: ecco cosa cambia nel palinsesto di Canale 5

Prosegue incontrastato il Grande Fratello vip 7, nonostante il caso Marco Bellavia e con delle importanti novità, che in primis concernono la messa in onda e lo slot che il reality occupa nei palinsesti TV di casa Mediaset. Oltre allo spoiler TV, che vedrebbe alcuni ex volti GFvip, quali Dayane Mello e Luca Onestini, in procinto del ritorno nel gioco del Grande Fratello vip, infatti in queste ore si parla anche del ridimensionamento della trasmissione del reality dei vip, che dalle due puntate settimanali previste sin dal via al gioco registratosi a partire da settembre 2022 passa ad un solo appuntamento TV, all’ordine della settimana. O almeno questo é stando a quanto si apprende dagli spoiler lanciati da Blogtivvu, in ripresa di un intervento dell’autore TV Gabriele Parapiglia ai microfoni di Casa Pipol: “Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio – per poi riprendere con doppio appuntamento – solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento”. Insomma, a quanto pare il Grande Fratello vip non é destinato a dimezzarsi nel lungo periodo, ma sarebbe previsto per il reality dei vip una sola puntata a settimana, almeno fino alle vacanze natalizie in arrivo.

Il GFvip é pronto ad accogliere delle new-entries

Con il gioco del Grande Fratello vip e i vipponi che festeggeranno alle prese con i private show della Casa più spiata d’Italia, non ci sarà però Sonia Bruganelli, per la quale é previsto uno stop natalizio dal reality. L’opinionista, come già da lei stessa anticipato ai media, é avvezza a concedersi delle vacanze da trascorrere con la famiglia, nel periodo segnato dal Santo Natale. Per cui si prevede che la consorte di Paolo Bonolis voglia assentarsi in più di una puntata del Grande Fratello vip, nel periodo compreso tra Natale 2022 e Capodanno 2023. Chi sostituirà Lady Bonolis, in qualità di opinionista?

Nel frattempo, se da una parte si dimezza l’appuntamento TV settimanale, la stessa cosa non può dirsi per il cast, del GF vip 7. Sono infatti previsti dei nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello vip, che destano anzitempo già molto rumore nel web: si parla dell’ex Grande Fratello vip 5 Dayane Mello e l’ex Grande Fratello vip 2 Luca Onestini, due ritorni nella Casa che si aggiungerebbero ad altre new-entries…

