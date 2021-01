Grande Fratello Vip “Televoto truccato dal Brasile”/ Urla fuori dalla Casa contro Dayane Mello e Signorini?

Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip Dayane Mello è stata eletta prima finalista del reality show. Al televoto la modella brasiliana ha avuto la meglio anche su Stefania Orlando, una dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip che ha riscosso molti consensi grazie anche alla sua amicizia con Tommaso Zorzi. Sui social, però, continuano a farsi strada voci di un “televoto truccato”. Secondo alcune indiscrezioni la modella verrebbe votata non solo dai fan italiani ma anche dai suoi sostenitori brasiliani, tramite profili fake creati con mail usa e getta. Il regolamento del programma, però, prevede che “Il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”. Dayan Mello è consapevole del sostegno che le arriva dal Brasile, come le ha detto al telefono la madre di Stefano Sala.

Televoto truccato dal Brasile: il messaggio arriva dentro la casa

Ma nei giorni scorsi alcuni fan sono andati fuori la casa del Grande Fratello Vip per urlare: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo”, riaccendono la polemica sul voto truccato e sull’inaspettata nomina di Dayne Mello come prima finalista. Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta hanno riportato il messaggio arrivato dall’esterno a tutti i concorrenti. Facce basite e occhi puntati sulla modella, che in quel momento era sotto la doccia. Sono stati Samantha De Grenet e l’inluencer milanese a spiegare alla modella quanto accaduto: “Non ho capito. Cosa vuol dire?”, ha chiesto la Mello. “Siete tutti pagliacci. Quindi scappate da qua perché tanto la cosa è già decisa. Il succo è questo”, le ha risposto senza mezze misure la De Grenet. Quando la showgirl ha cercato di spiegare alla modella il meccanismo del televoto, la regia ha staccato l’inquadratura. Signorini indagherà su queste voci?

📢 Fuori urlano “Televoto truccato, uscite dal circo”

