Grande Fratello Vip, ultimatum ai vipponi!/ Video, Signorini “Seri provvedimenti se…”

Il Grande Fratello Vip e il suo conduttore, Alfonso Signorini, hanno redarguito ufficialmente i concorrenti con un richiamo letto durante il segmento conclusivo della puntata di lunedì 9 gennaio 2023. Un monito chiaro e privo di esitazione, indirizzato a tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, rei di avere infranto ripetutamente il regolamento e di non avere prestato attenzione agli avvertimenti della produzione nei loro confronti. C’è, ad esempio, chi si è coperto i microfoni o li ha scollegati per non fare udire le proprie conversazioni, o chi, per contro, utilizza idiomi alternativi per non farsi comprendere.

Signorini ha quindi dato lettura alla nota ufficiale del Grande Fratello ai concorrenti, esordendo con parole “forti” nei loro confronti: “Vi abbiamo detto tante volte che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa e che vuole capire tutto quello che accade nella Casa. Nonostante questo, il Grande Fratello è stato costretto a richiamarvi più volte, e, lasciatemelo dire, troppe volte”.

GRANDE FRATELLO VIP, ULTIMATUM DI SIGNORINI AI CONCORRENTI: “LA MISURA È COLMA!”

Alfonso Signorini, nel corso del Grande Fratello Vip, quindi ha proseguito: “Molti di voi: A) non indossano sempre i microfoni o li indossano volutamente male; B) non parlano di proposito in italiano, magari parlano in spagnolo o magari in codice, come abbiamo visto fare stasera tra Tavassi e Andrea; C) continuano a dire, nonostante le mie continue osservazioni troppe parolacce, che non sono accettabili in un programma su Canale 5, ma anche su qualsiasi altra rete; D) si nascondono dalle telecamere o parlano sotto le coperte; E) rifiutano le chiamate del confessionale”.

In conclusione, il presentatore del Grande Fratello Vip ha asserito: “La misura è davvero colma. In altre parole, il Grande Fratello è pieno. Al prossimo richiamo che verrà ignorato, in qualsiasi senso, verranno presi serissimi provvedimenti“. A buon intenditor…

