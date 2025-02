Nuovo colpo di scena da parte di Yulia Bruschi dopo la sua uscita dal Grande Fratello. Negli ultimi giorni, la giovane toscana è finita al centro del gossip a causa di un video in cui la si vede ballare in modo molto ravvicinato con un ex tentatore di Temptation Island, Edoardo Gullino. Nell’ultima puntata del reality, Yulia ha categoricamente negato di aver tradito Giglio, ribadendo di amarlo e aspettarlo fuori. Dal canto suo, il parrucchiere ha creduto alle parole della fidanzata e tutto sembrava essere finito nel migliore dei modi. Tuttavia, nelle ultime ore, sono state diffuse nuove foto che mettono l’ex gieffina in una posizione compromettente.

Ieri, mercoledì 12 febbraio, Deianira Marzano ha condiviso alcuni scatti ricevuti da un utente, che mostrano Yulia in una pizzeria di Genova insieme al suo ex fidanzato, Simone Costa. I due erano seduti allo stesso tavolo per cenare, e Simone, nel tentativo di non farsi notare, indossava un cappuccio. Tuttavia, questo non è bastato ad evitare gli sguardi indiscreti, e la coppia è stata comunque fotografata. In una delle immagini, si vedono Yulia e Simone da lontano mentre mangiano insieme, mentre in un’altra appare solo la ragazza in posa con una fan.

Yulia Bruschi con l’ex fidanzato Simone Costa dopo l’uscita dal Grande Fratello: le foto

A quanto pare, Yulia Bruschi è rimasta spiazzata quando le è stata chiesta una foto, a testimonianza del fatto che lei e l’ex compagno non volessero farsi notare. “Yulia e il suo ex Simone erano insieme in pizzeria a Genova. Lui era incappucciato e lei è diventata pallida quando le abbiamo chiesto la foto”, si legge nella testimonianza riportata da Deianira Marzano. Questa paparazzata ha fatto molto discutere per un motivo preciso. Circa due mesi fa, l’ex gieffina ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia proprio a causa di una denuncia presentata da Simone Costa contro di lei, in seguito ad una presunta aggressione subita durante un’accesa discussione.

“Questa litigata sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia nella Casa. C’è un procedimento legale in corso, non si può dibatterne in tv perché questo caso verrà dibattuto nelle aule giudiziarie”, aveva spiegato Alfonso Signorini. “Questa è la versione di Simone. Io sono una persona perbene, corretta e avrò modo di dire la mia di verità, che è ben diversa, ma non in questa sede“, aveva invece detto Yulia prima di lasciare il Grande Fratello. A distanza di due mesi, però, la situazione tra i due ex fidanzati sembra essere totalmente diversa. Come reagirà Giglio? Chissà…