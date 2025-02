Yulia Bruschi fa chiarezza dopo il suo discusso intervento nell’ultima puntata del Grande Fratello. Cos’è successo? Ieri, lunedì 3 febbraio, Helena Prestes ha nominato Giglio, con la motivazione di volerlo spronare a non farsi influenzare da Lorenzo Spolverato. A sorpresa, Yulia ha concordato con le parole della brasiliana, dicendo in diretta: “Tutto sommato non ha tutti i torti, dovrebbe prendere più posizione Giglio per quanto riguarda Lorenzo, dovrebbe aprire gli occhi”. La dichiarazione della giovane toscana ha lasciato molti basiti, considerando l’amicizia che aveva instaurato nella Casa sia con Lorenzo che con la sua fidanzata, Shaila Gatta.

Da quel momento, i fan degli “Shailenzo” hanno iniziato ad inondare i social di Yulia di messaggi e critiche, chiedendole perché avesse “voltato le spalle” in questa maniera al suo amico. Tra l’altro, proprio pochi giorni fa, Shaila aveva parlato di quanto le sarebbe piaciuto riaverla di nuovo nella Casa. Subito dopo la puntata, l’ex gieffina ha quindi voluto fare chiarezza. Nella notte, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video, nel quale ha spiegato di non avere nulla contro Lorenzo, specificando che le sue parole sarebbero state fraintese.

Grande Fratello, Yulia Bruschi rompe il silenzio: “Sono stata fraintesa, cosa penso di Lorenzo Spolverato”

“Io non ce l’ho con Lorenzo. Gli voglio un mondo di bene e so che lui tiene tantissimo a Giglio. Quello che io volevo intendere, perché forse è stato frainteso, è che molto spesso e volentieri Giglio, per non stare a litigare con Lorenzo, lascia perdere. Secondo me, in amicizia e non solo, bisognerebbe dirsi apertamente quando si sbaglia. Il mio aprire gli occhi era diretto a tutta la situazione che c’è in Casa, non era rivolto a Lorenzo. Vi prego di smetterla di tampinarmi con questi messaggi negativi”, ha detto Yulia Bruschi in un video condiviso sulle sue storie Instagram.

Nonostante lo sfogo, però, le parole di Yulia non sembrano aver convinto totalmente i fan degli “Shailenzo“. A detta di alcuni utenti, la giovane toscana avrebbe deciso di dare ragione ad Helena Prestes solo per il grande seguito della brasiliana, spingendo così il suo fidanzato ad avvicinarsi a lei. D’altro canto, in tanti credono che le critiche siano totalmente immotivate, dato che Yulia ha il diritto di poter cambiare idea sui suoi ex coinquilini. La Bruschi e Spolverato avranno un confronto nella prossima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.