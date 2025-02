Yulia Bruschi rompe il silenzio dopo le accuse di tradimento nei confronti del fidanzato Giglio, che al momento si trova ancora al Grande Fratello. Nelle ultime ore, Alessandro Rosica (L’Investigatore Social) ha condiviso un video in cui si vede l’ex gieffina ballare a stretto contatto con un ragazzo in un locale. Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip, i due avrebbero passato insieme il Capodanno, tra effusioni e baci. Nella discoteca, sarebbero stati presenti anche i suoi ex coinquilini Federica Petagna e Stefano Tediosi. Tra l’altro, pare che il ragazzo in questione sia un ex tentatore di Temptation Island, programma nel quale si sono conosciuti Federica e Stefano la scorsa estate.

Ovviamente, il video ha fatto subito il giro del web, portando molti a dare per scontato che Yulia abbia tradito il fidanzato, il quale, nella Casa, continua ogni giorno a dichiararle il suo amore e ad aspettare una sua visita. Sui social, gli utenti si sono scatenati con le critiche, accusando la giovane toscana di aver finto tutti questi mesi solo per continuare ad essere interpellata in puntata e di aver preso in giro tutti. Di fronte alle numerose accuse, Yulia ha quindi deciso d’intervenire, smentendo tutto sui social.

Yulia Bruschi smentisce il tradimento nei confronti di Giglio: lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello

Alcune ore fa, Yulia Bruschi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui spiega di non aver tradito Giglio. La giovane toscana non ha negato di essere stata effettivamente in quel locale con Stefano Tediosi e Federica Petagna. Tuttavia, ha chiarito di non aver fatto nulla di compromettente, bensì di essersi semplicemente divertita in compagnia di alcuni suoi amici. Yulia ha infatti dichiarato di non vedere nulla di malizioso in quel video, sostenendo che non ci sia niente di male nel ballare e godersi la serata con un amico.

“Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione e si veda sempre solo il marcio! La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato. Che a Capodanno fossi con degli amici, nonché Federica e Stefano, lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un’altra tipologia di messaggio mi sembra veramente assurdo. Non voglio prolungarmi per qualcosa che per me non ha importanza, ma sono costretta ad agire per vie legali”, ha scritto l’ex gieffina. A questo punto, Giglio verrà informato di ciò che sta accadendo con la sua fidanzata? Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.