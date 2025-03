Yulia Bruschi continua la storia d’amore con Giglio dopo l’uscita dal Grande Fratello

Dopo l’uscita di Giglio dal Grande Fratello, Yulia Bruschi è riuscita a riabbracciarlo e a passare del tempo con lui. La concorrente, fuori ormai da qualche mese dopo la denuncia del suo ex fidanzato Simone, aveva deciso volontariamente di abbandonare la Casa del Grande Fratello, rimanendo sempre in contatto, durante le puntate, con Giglio, del quale si era innamorata nel corso del gioco.

Dopo l’uscita del parrucchiere dalla casa del Grande Fratello, i due si sono riabbracciati e sono riusciti finalmente a passare un po’ di tempo insieme, conoscendosi anche meglio considerando che si erano vissuti solamente all’interno delle dinamiche del gioco. Ma come vanno ora le cose tra loro? Lo ha raccontato proprio la modella a “Radio Radio”, nel corso di un’intervista. “Sta andando tutto bene ed è stato bellissimo rivederci. Lui è tornato a casa dai suoi, ci sentiamo tutti i giorni e loro sono tranquilli” ha rivelato Yulia Bruschi parlando proprio di Giglio.

Yulia Bruschi: “Grande Fratello? Non sarei mai voluta uscire”

Yulia Bruschi è tornata anche sulla denuncia dell’ex fidanzato, raccontato che da parte sua sarebbe stata una sorta di ripicca in quanto all’interno della casa la modella si era avvicinata in maniera importante a Giglio. “Per ripicca, Simone ha compiuto determinate azioni, costringendomi di fatto ad abbandonare la Casa, sebbene non fosse una mia scelta” ha spiegato la ex concorrente. Simone, con il quale si vedeva da cinque mesi, l’ha infatti denunciata.

Dopo aver ricevuto una denuncia da parte dell’ex fidanzato Simone, con il quale stava da cinque mesi, Yulia Bruschi ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per poter seguire in prima persona le vicende che la riguardavano. Una scelta non dovuta né obbligatoria, come spiegato da Yulia, che aveva fuori dalla casa i suoi legali pronti a difenderla. “A malincuore, ho seguito le indicazioni ricevute, consapevole che fosse la scelta migliore per me, anche se, personalmente, non sarei mai voluta uscire” ha spiegato la Bruschi, che ha spiegato ancora come da parte dei suoi legali avesse ricevuto altri consigli, ovvero quello di rimanere all’interno della casa e di giocarsi tutte le sue carte, anche perché sarebbe stata più protetta proprio nella casa piuttosto che fuori.

Nell’intervista, Yulia Bruschi ha spiegato che la decisione di abbandonare il Grande Fratello non è stata costrittiva. Dai suoi avvocati, infatti, era arrivato un suggerimento differente ma lei, per stare più tranquilla e seguire le vicende più da vicino, ha deciso di abbandonare la casa. “Il mio avvocato stesso mi aveva consigliato di restare, perché all’interno della casa sarei stata molto più protetta rispetto alla realtà esterna. Io e la mia famiglia abbiamo affrontato situazioni difficili. Fuori dal gioco tutto sarebbe stato ancora più complicato“ ha raccontato a “Radio Radio” la modella.

Nonostante questo, infatti, Yulia ha deciso di lasciare la Casa per capire dal vivo cosa stesse accadendo. Dopo essere uscita dal gioco, Yulia Bruschi per alcune settimane ha dovuto fare a meno di Giglio, che ha potuto finalmente riabbracciare dopo che anche lui ha abbandonato la casa del GF. Tra i due ora la conoscenza prosegue con più voglia che mai di conoscersi: Yulia non ha nascosto infatti la voglia di passare del tempo con Giglio per conoscerlo meglio e far nascere magari una storia d’amore ancora più importante.