Yulia Bruschi rompe il silenzio sul presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Simone Costa dopo l’abbandono al Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Nelle ultime settimane, l’ex gieffina è stata protagonista di diversi gossip. Prima, è stato diffuso un video in cui la si vede ballare in modo molto ravvicinato con un ex tentatore di Temptation Island. Sebbene Yulia abbia negato qualsiasi tradimento a Giglio, le voci non si sono fermate, insieme a nuove immagini che li vedevano ancora più complici. Come se non bastasse, poi, sono spuntati degli scatti anche insieme ad un altro ragazzo: il suo ex fidanzato, Simone.

I due, infatti, sono stati beccati insieme a Lucca, nonostante la denuncia da parte di lui per presunta aggressione. Successivamente, anche Alfonso Signorini ha confermato di aver ricevuto una segnalazione da una fonte anonima. Durante la puntata, però, Yulia ha confermato di amare solo Giglio e di aver incontrato l’ex per un motivo preciso: “I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti, lo vedo solo in contesti legali”. Tuttavia, queste parole sono state smentite dallo stesso Simone, che ha invece affermato di aver ripreso a dormire con la giovane toscana.

Yulia Bruschi smentisce l’ex fidanzato Simone Costa: le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello

“Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe”, ha raccontato Simone Costa in un’intervista a NuovoTv. Dopodiché, anche la giornalista Grazia Sambruna ha svelato che una fonte anonima li avrebbe visti altre volte e non solo a cena. Insomma, nonostante le numerose smentite in diretta, i rumors non sembrano fermarsi. Ma, come ha reagito Yulia Bruschi alle nuove dichiarazioni dell’ex ragazzo? La giovane toscana è intervenuta sui social, repostando un messaggio di una sua fan: “Chi prova a toglierle il sorriso non capisce che persona meravigliosa è, sempre dalla tua parte qualsiasi cosa accada”.

A corredo della storia, Yulia ha poi aggiunto: “Grazie perché chi mi conosce, sa! Non permetterò mai a nessuno di farmi passare per chi non sono. Non permetterò mai a nessuno che mi possa giudicare o addirittura affossare. So chi sono. So di essere nel giusto! Sempre a testa alta”. Dunque, la 26enne continua a smentire qualsiasi tipo di accusa. A questo punto, chissà come reagirà Giglio quando verrà informato di queste nuove rivelazioni. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.