Zeudi Di Palma attacca Tommaso Franchi durante la diretta del Grande Fratello. La puntata del reality andata in onda lunedì, 17 marzo, si è aperta con un blocco dedicato alla gelosia di Tommaso nei confronti di Mariavittoria. Lo scorso sabato, infatti, l’idraulico è andato su tutte le furie dopo aver visto la sua fidanzata fare la doccia nella vasca insieme a Zeudi. Dato che, qualche giorno prima, l’ex Miss Italia aveva insinuato che Mariavittoria potesse essere attratta anche dalle donne, quella scena ha finito per scatenare una lite furiosa tra i “Tommavi”. Stufa della possessività del toscano, la dottoressa aveva deciso di lasciarlo temporaneamente, salvo poi chiarirsi con lui poco dopo.

Dunque, durante la puntata, Alfonso Signorini ha voluto parlare direttamente con loro per cercare di capire cosa fosse successo. A quel punto, Tommaso ha spiegato di essersi infastidito unicamente per quanto rivelato da Zeudi la settimana scorsa, ribadendo con fermezza che a Mariavittoria non piacciono assolutamente le donne. L’idraulico ha insistito più volte su questo punto, parlando al posto della dottoressa e attirando numerose critiche. Tra coloro che hanno trovato fuori luogo questa sua intromissione c’è anche Zeudi.

Zeudi Di Palma incalza Tommaso Franchi al Grande Fratello: ecco cos’ha detto

“A Mariavittoria non piacciono le donne, non è vero ragazzi”, ha detto Tommaso Franchi in diretta. Nel frattempo, Zeudi Di Palma ha guardato la scena dal salone e ha commentato: “Ma lo sai lui? Boh”. Insomma, proprio come molti spettatori, anche all’ex Miss Italia è sembrato inappropriato che Tommaso parlasse al posto di Mariavittoria riguardo la sua sessualità. Il commento non è certamente sfuggito agli utenti più utenti e il video si è diffuso rapidamente sui social. Da un lato, in tanti hanno dato ragione a Zeudi, trovando pesante la gelosia di Tommaso.

Dall’altro lato, però, c’è chi ha criticato anche l’intervento di Zeudi. La settimana precedente, infatti, l’ex Miss Italia aveva rivelato un dettaglio intimo su Mariavittoria, venendo persino accusata di outing. Per questo motivo, secondo molti, non può permettersi di criticare Tommaso, avendo commesso lo stesso errore. Ad ogni modo, il rapporto tra i due inquilini è ormai ai ferri corti e, senza dubbio, le settimane restanti di convivenza al Grande Fratello si preannunciano tutt’altro che serene.