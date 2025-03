Colpo di scena per Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Sebbene l’ex Miss Italia sia entrata nella Casa solamente lo scorso dicembre, in questi mesi è riuscita a conquistare una grande fetta del pubblico del reality, diventando uno delle concorrenti più forti di quest’edizione. Grazie al fandom delle “Zelena“, ovvero di coloro che tifavano per la nascita di un amore tra lei ed Helena Prestes, ha persino ottenuto il bonus, ovvero la possibilità di rientrare nella Casa in caso di eliminazione. Dopo il fidanzamento ufficiale tra Helena e Javier, poi, tutte le ‘Zelena’ si sono schierate dalla sua parte, ottenendo ancora più sostengo.

Tra l’altro, il fandom di Zeudi è internazionale. La sua infatuazione per la brasiliana e il racconto aperto della sua bisessualità ha attirato l’attenzione di spettatori provenienti da tutto il mondo, dal Brasile alla Spagna. Ebbene, adesso, a notarla è stato anche un volto molto noto nel mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? Di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve. Tutto è iniziato quando, poche ore fa, Zeudi ha parlato della Fagnani all’interno della Casa più spiata d’Italia, raccontando di essere una grande fan del suo show su Rai 2.

Francesca Fagnani risponde a Zeudi Di Palma: possibile sorpresa al Grande Fratello?

“Ma quanto mi manca vedere Francesca Fagnani quando intervista”, ha detto Zeudi Di Palma al Grande Fratello. A quanto pare, l’ex Miss Italia è una grande fan di Belve e non vede l’ora di uscire dalla Casa e recuperare le nuove taglienti interviste della giornalista. Dopo aver sentito questo commento, i fan di Zeudi hanno iniziato a taggare in massa la Fagnani, così da farle notare di avere una sostenitrice nel reality di Canale 5. “Hai una fan di fama internazionale in un reality #zelena”, ha scritto un utente, facendo notare come la 23enne sia seguita internazionalmente. Questo tweet non è sfuggito a Francesca, che ha spiazzato tutti rispondendo con un cuoricino.

Un’interazione che mandato in tilt i supporter di Zeudi, i quali non si aspettavano che Francesca rispondesse davvero ai loro tweet. Da lì, allora, si sono scatenate ancora di più, chiedendo alla giornalista d’invitare la modella al suo programma, così da sottoporla ad una delle sue famose interviste. Tra l’altro, scorrendo i post della gieffina su Instagram, alcuni hanno notato il like di Francesca ad una delle sue ultime foto. Alfonso Signorini metterà Zeudi al corrente di questo commento? Chissà…