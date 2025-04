Zeudi Di Palma prende le distanze da alcuni suoi ex coinquilini del Grande Fratello. Com’è noto, lunedì 31 marzo, è giunta finalmente al termine la 18esima edizione del reality di Canale 5, con Zeudi che si è classificata al quinto posto. L’ex Miss Italia è stata senza dubbio una delle protagoniste più discusse di questo GF, facendo parlare di sé soprattutto per il grande seguito ottenuto internazionalmente. In particolare, il suo fandom è finito al centro delle polemiche a causa delle altissime percentuali registrate al televoto, alimentando voci su presunti bot ed email false, che per diverso tempo hanno fatto pensare ad una sua possibile vittoria.

Nonostante ciò, alla fine hanno avuto la meglio Helena Prestes e Jessica Morlacchi, arrivate rispettivamente al secondo e al primo posto. Una volta lasciata la Casa, Zeudi ha ripreso in mano i suoi social, facendo un po’ di “pulizia” tra i suoi follower. Nei giorni scorsi, ha smesso di seguire diversi ex coinquilini, tra cui Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso. Nelle ultime ore, invece, ha tolto il follow a due ex gieffini con i quali aveva anche stretto un’amicizia: Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti.

Zeudi Di Palma ha tolto il segui a Lorenzo e Mariavittoria: ecco i presunti motivi

Poche ore fa, Zeudi Di Palma ha smesso di seguire su Instagram Lorenzo e Mariavittoria. Con Mariavittoria, l’ex Miss Italia ha avuto un acceso scontro alla vigilia della finale del Grande Fratello, durante il quale non sono mancate accuse reciproche. Dunque, una volta uscita, ha deciso di toglierle anche il segui sui social. A sorprendere maggiormente, è stato l’atteggiamento nei confronti di Lorenzo, con il quale aveva stretto un bel legame in Casa. Pur avendo litigato nelle settimane precedenti, negli ultimi giorni erano riusciti a mettere da parte le incomprensioni e a riconciliarsi.

Dunque, perché ora ha deciso di smettere di seguirlo? Secondo alcuni, dietro questo improvviso cambio di rotta ci sarebbe Alfonso D’Apice, amico stretto di Zeudi e fidanzato di Chiara Cainelli. Anche Chiara, infatti, nonostante il legame d’amicizia che la univa a Lorenzo, continua a non seguirlo sui social, presumibilmente a causa di una certa gelosia da parte di Alfonso nei confronti di Spolverato. Stando ad alcuni rumors, il napoletano avrebbe messo in guardia Chiara, Zeudi e Shaila, dipingendo Lorenzo come un abile giocatore e manipolatore da tenere alla larga. A tal proposito, le tre ragazze si seguono a vicenda, ma nessuna di loro segue più lui.