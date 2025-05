Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno litigato? Alfonso D’Apice alimenta le indiscrezioni: “Non è tutto come pensate”

Il Grande Fratello è finito ma i protagonisti continuano a far parlare di se per gli amori che continuano o che finiscono bruscamente ma anche per le amicizie che s’incrinano una volta fuori dalla Casa. È il caso dell’amicizia tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli che sembra essere già giunta al capolinea. Tutto è nato a causa di alcuni movimenti social e del fatto che le due ex gieffini, nonostante fossero grandi amiche non si siano più fatte vedere insieme. Si è iniziato a mormorare di possibili malumori e tensioni.

Ed adesso ad alimentare le voci che Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno litigato ci ha pensato Alfonso D’Apice. Durante una diretta su Instagram fatta ieri sera, infatti, l’ex volto di Temptation Island ha lanciato una frase sibillina rivolta proprio all’ex Miss Italia. Ad una follower che gli chiedeva perché non lascia che Zeudi e Chiara si vedano lui ha risposto: “Spesso è dall’altra parte che non viene data la possibilità, non tutto è come pensate.” Parole che lasciano intendere che tra le due amiche è successo qualcosa anche se non è chiaro perché Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno litigato dopo il Grande Fratello.

Durante edizione del Grande Fratello sono nati moltissimo amori, basti citare Helena Prestes e Javier Martinez, il cui amore continua anche al di fuori delle telecamere ed a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato il cui amore è naufragato quando l’ex Velina è stata eliminata. Sono nate invece poche amicizie eppure sembrava che tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli fosse nato un legame fortissimo. La stessa ex Miss Italia più volte ha confessato di non aver mai avuto amiche donne e di aver trovato in lei tutto quello che sognava. Successivamente Zeudi ed Alfonso hanno smesso di seguirsi sui social alimentando così le voci della possibile fine dell’amicizia.