Scontro di fuoco tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes al Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality, le due hanno avuto un duro confronto, accusandosi a vicenda di aver sfruttato la loro amicizia speciale solo per visibilità. Come se non bastasse, Helena ha anche perso il televoto per la prima finalista donna, vinto da Jessica Morlacchi. Di conseguenza, oggi, martedì 25 febbraio, la brasiliana non si è alzata con il migliore degli umori, scagliandosi subito contro l’ex Miss Italia. A quanto pare, tramite voci girate in Casa, Zeudi ha scoperto che Helena ha parlato di sua madre e del loro incontro del programma, durante il quale si è discusso anche del coming out della 23enne.

Secondo la brasiliana, infatti, Zeudi e sua madre avrebbero architettato un piano per far credere che le piacessero le donne, così da ottenere più visibilità. Anche ieri, Helena aveva insinuato qualcosa di simile. Durante la puntata, ha messo in dubbio la bisessualità di Zeudi, sostenendo che in realtà sia solo confusa e che abbia usato questo stratagemma per proseguire nel gioco. A quel punto, è intervenuta persino la signora Mariarosaria, che ha pubblicato la lettera del coming out di Zeudi, risalente al 2020, invitando tutti a non invalidare la sua sessualità.

Lite furiosa tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes al Grande Fratello: cos’è successo

Una volta venuta a sapere delle insinuazioni di Helena Prestes, Zeudi Di Palma ha perso le staffe. Mentre si trovava in piscina, si è alzata di scatto con furia, tanto che i suoi amici, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, hanno dovuto fermarla. Dopo essersi calmata, è andata comunque in giardino per parlare con Helena, che si trovava insieme a Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Mattia Fumagalli. “Helena mi hanno detto che hai parlato di mia madre e della mia sessualità dicendo che abbiamo fatto un ‘programmino’, sciacquati la bocca quando parli di mia madre e della mia sessualità”, ha esclamato, per poi sbattere la porta e andare via.

Nonostante ciò, Helena ha rincarato la dose, attaccando di nuovo Zeudi e facendo altre allusioni sul suo orientamento sessuale. Addirittura, le avrebbe consigliato di andare dallo psicologo proprio per la sua presunta “confusione” tra uomini e donne. Queste parole della brasiliana non sono passata inosservate, con molti utenti che la stanno accusando di bifobia, chiedendo al Grande Fratello di prendere dei seri provvedimenti contro di lei. Insomma, a questo punto, appare ormai evidente che l’amicizia tra le due sia irrecuperabile.