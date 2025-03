Grande Fratello, Zeudi incontra il papà Pasquale Di Palma ma qualcosa non torna: troppe contraddizioni e incongruenze

Durante la puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello c’è stato uno spazio molto forte e toccante: l’incontro di Zeudi Di Palma con il papà Pasquale Di Palma. L’ex Miss Italia ha accusato il padre di averla abbandonata da piccolissima e di averla costretta a crescere senza un padre ed inoltre lo ha rimproverato di essersi fatto vivo soltanto adesso che è nella Casa del Grande Fratello. La versione del padre, invece, è stata completamente diversa. L’uomo ha sostenuto di essere stato quasi costretto ad abbandonare i figli a causa di molte circostanze derivanti dalla separazione con la moglie e di aver tentato nel corso degli anni di ricucire il rapporto e che il loro ultimo contatto risaliva a pochi mesi prima dell’incoronazione a Miss Italia.

Insomma, l’incontro tra Zeudi Di Palma e il papà Pasquale al Grande Fratello è stato contraddistinto da una serie di contraddizioni, ambiguità, dubbi e retroscena che non sono passati inosservati all’occhio attento del web che subito ha sottolineato tutto ciò che non torna nello loro storia. Prima del loro confronto Alfonso Signorini ha ribadito che Pasquale Di Palma ha lasciato la moglie con tre figli piccolissimi, l’ex Miss Italia ha sempre sostenuto di essere stata abbandonata quando aveva solo due anni. L’uomo, invece, sostiene che sono stati i figli a non cercarlo più una volta abbastanza grandi, che lui ha sempre cercato di instaurare un rapporto e che l’ultimo contatto con la figlia risale a quattro anni fa.

Zeudi Di Palma e il papà Pasquale Di Palma al Grande Fratello, un dettaglio insospettisce il web: si seguono sui social

L’incontro tra Zeudi Di Palma ed il papà Pasquale al Grande Fratello si è concluso con una stretta di mano. A rimanere aperti, invece, restano i dubbi e le contraddizioni sulla loro storia. Non si capisce chi dei due mente e chi dici la verità. E non è tutto perché in seguito i telespettatori più attenti hanno notato un altro dettaglio che ha insospettito il web: Zeudi e il padre si seguono sui social, nei loro rispettivi profili Instagram non manca il segui di entrambi. Tale dettaglio rende sempre più inverosimile il fatto che i due non si sentissero e frequentassero da anni. Ed è per questo che già c’è chi grida al complotto e pensa che sia tutta opera degli autori che hanno organizzato e concordato tutto con tanto di sceneggiatura e messinscena.