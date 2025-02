Zeudi Di Palma ha mentito al Grande Fratello? Nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Maria Teresa Ruta insinuava che Helena Prestes avesse voluto ricreare il fenomeno delle “Rosmello” con Zeudi. Ricordiamo che, durante la quinta edizione del GF Vip, Dayane Mello aveva stretto un’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, dando vita ad un enorme fandom internazionale che sperava nella nascita di un amore tra le due. Nonostante la loro evidente complicità, però, alla fine Rosalinda iniziò una storia con Andrea Zenga, che dura ancora oggi. Essendo grande amica di Dayane, Helena era quindi a conoscenza di questa cosa e, secondo la Ruta, avrebbe cercato d’imitarla usando Zeudi.

Al che, l’ex Miss Italia è rimasta di stucco, affermando di non avere idea che anche Dayane avesse avuto una situazione ambigua con una donna nella Casa. Da lì, ha iniziato a tirare le somme, accusando in diretta Helena di aversa sfruttata per ottenere maggiore visibilità e supporto. Lo stupore della modella partenopea, tuttavia, non ha convinto tutti, considerando che in passato aveva dichiarato di aver seguito con passione le vecchie edizioni del reality.

Zeudi Di Pama sbugiardata dopo le accuse contro Helena Prestes: perché ha mentito al Grande Fratello

Dopo la puntata, diversi fan attenti hanno iniziato ad indagare, scovando dei vecchi like di Zeudi Di Palma proprio sul GF VIP 5 e, soprattutto, sul percorso di Dayane Mello. In particolare, sono emersi dei “mi piace” a post pubblicati nel 2021 dalla pagina Instagram “Caffeuccio Social”, in cui si faceva riferimento alla difficile decisione della Mello di restare nella Casa dopo la morte del fratello, con tanto di hashtag ‘rosmello‘. Come se non bastasse, è poi apparso un video in cui Zeudi ricordava che Dayane, ai tempi della sua partecipazione al reality, chiamava il confessionale ‘confessionario’.

Insomma, una serie di dettagli che lasciano pochi dubbi sul fatto che, in realtà, Zeudi fosse ben a conoscenza dell’esistenza di una ship tra Dayane e Rosalina. L’ex Miss Italia aveva dichiarato di non aver seguito quell’edizione perché impegnata a studiare per gli esami di maturità, ma questa giustificazione ha subito fatto storcere il naso, non solo agli spettatori ma anche agli inquilini, considerando che il Grande Fratello Vip 5 si concluse a marzo, mentre gli esami si svolgono in estate. Dunque, la domanda sorge spontanea: la 23enne ha inventato tutto solo per attaccare Helena Prestes? Chissà…