Zeudi Di Palma è stata una grande protagonista della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì, 27 febbraio. L’ex Miss Italia è stata infatti al centro di un feroce scontro con Helena Prestes, con la quale l’amicizia sembra essere ormai irrecuperabile. Ancora prima, però, Zeudi è stata inizialmente tirata in ballo da Alfonso Signorini per una frase pronunciata da Chiara Cainelli. Difatti, in una clip dedicata alla sconfitta di Helena al televoto per la prima finalista, si è sentita Chiara pronunciare la frase: “Le regine vengono impiccate”. Un’espressione che ha subito fatto discutere, sebbene l’ex corteggiatrice abbia chiarito di non riferirsi ad Helena, ma a fatti storici in generale.

Zeudi Di Palma bisessuale? Outing al GF: "Biologicamente attratta da uomini"/ "Ecco cosa provo per le donne"

Prima di prendersela con Chiara, però, Alfonso si è inizialmente confuso, attribuendo erroneamente quelle parole a Zeudi e rimproverandola prontamente. Dopo aver chiarito l’equivoco, la Di Palma si è rivolta al conduttore con un sorriso, dicendo: “Tu mi odi, lo so”. Quella che sembrava solo una battuta, tuttavia, si è poi trasformata in un’insinuazione più concreta da parte della gieffina. Durante la pubblicità, infatti, Zeudi si è sfogata con Chiara, confidandole di avere la sensazione che Signorini non sia del tutto imparziale e che, in realtà, non aspetti altro che vederla sbagliare.

Grande Fratello, crisi finta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato?/ Spuntano sorrisi complici in puntata

Zeudi Di Palma accusa Alfonso Signorini: cos’ha insinuato al Grande Fratello

Dopo essere stata attaccata da Alfonso Signorini, Chiara Cainelli ha manifestato il suo dispiacere a Zeudi Di Palma, temendo di essere passata per ciò che non è agli occhi del pubblico. Al che, Zeudi ha fatto un discorso abbastanza lucido e lapidario, dicendo: “Chiara, loro vogliono antagonisti. Anche io sono un’antagonista, hai visto Alfonso? L’ho detto, mi odia. Loro vogliono questo da me, una cosa sbagliata. L’ho capito da quest’errore che ha fatto”. Insomma, sostanzialmente, secondo l’ex Miss Italia, Alfonso e il programma non vedono l’ora di vederla fare un passo falso, così da poterla ‘attaccare’ senza esitazioni.

Helena Prestes, retroscena Grande Fratello: "Non volevo entrare"/ "Soffrivo per il mio ex fidanzato ma..."

Effettivamente, Zeudi non è l’unica a pensarla in questo modo. Secondo molti spettatori, Alfonso tende ad essere molto più severo con concorrenti come Zeudi, Chiara o Shaila, mentre riserverebbe un atteggiamento più indulgente nei confronti di Helena Prestes o Stefania Orlando. Anzi, in diverse occasioni, il conduttore ha preso apertamente le difese della brasiliana, arrivando persino a contraddire l’opinionista Beatrice Luzzi. A questo punto, Signorini risponderà a queste accuse nelle prossime puntate del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.