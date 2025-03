Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli scatenano una feroce polemica al Grande Fratello. Ieri, mercoledì 5 marzo, le due ragazze si trovavano in salone insieme agli altri inquilini per passare il tempo tra chiacchierate e risate. Ad un certo punto, però, Zeudi ha iniziato a fare un’imitazione di Helena Prestes decisamente fuori luogo. “Guardami Chiara, questa è Helena quando sta tranquilla e questa è Helena arrabbiata”, ha detto Zeudi, curvando la schiena per mettere in evidenza la presunta gobba della brasiliana. Al che, Chiara ha iniziato a ridere, dicendo: “Mamma mia che gobba che ha, io ci tengo tantissimo a queste cose. Mi dà fastidio la gente gobba”.

Questo ‘siparietto’ non è certamente sfuggito agli spettatori, tanto che, nel giro di pochi secondi, il video ha fatto il giro del web. Prevedibilmente, gli utenti hanno criticato aspramente le due ragazze, accusandole di body shaming. A quanto pare, poi, questa non è la prima volta che fanno riferimento alla “gobba” di Helena, parlandone sempre tra risatine e imitazioni. Addirittura, c’è chi ha iniziato a taggare la pagina ufficiale del GF, insieme ad Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, chiedendo di parlare in puntata di questa questione.

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli imitano Helena Prestes al Grande Fratello: scoppia la polemica

D’altro canto, però, c’è chi ha difeso Zeudi e Chiara. Una fan dell’ex Miss Italia ha pubblicato in seguito il video intero della scena, che sembrerebbe mostrare una realtà diversa. Il tutto è partito quando Giglio ha chiesto a Zeudi di imitare Helena quando litiga. L’ex Miss Italia ha quindi detto che, solo quando si arrabbia, la brasiliana tende a curvare la schiena. A quel punto, Chiara avrebbe commentato “Mamma mia che gobba”, in riferimento a Zeudi e non ad Helena. A detta delle “Zelena”, quindi, l’intera conversazione sarebbe stata tagliata e manipolata solamente per vittimizzare la Prestes e scatenare odio contro le due gieffine.

I fan delle “Zelena“, poi, hanno ricordato che, solo pochi giorni fa, Helena ha commentato in modo dispregiativo il fisico di Chiara. Dopo aver sentito il fidanzato Javier Martinez deridere e scherzare sull’esteticità della 25enne, la brasiliana si era messa a ridere e sghignazzare. Dunque, nel caso, il rimprovero dovrebbe valere per tutti. Ad ogni modo, non resta che guardare la puntata di questa sera, giovedì 6 marzo, del Grande Fratello, per capire cosa succederà.