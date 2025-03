I fandom tengono in ostaggio il Grande Fratello che hanno conquistato a suon di voti, organizzazioni che travalicano gli italici confini e post su X atti ad alimentare ship inesistenti o a rendere per un attimo famosi personaggi che cadranno nel dimenticatoio appena si spegneranno le telecamere. Ma questo non avviene soltanto da ora, ma da anni, si è avuto un esempio concreto con la scorsa edizione quando Perla Vatiero vinse il programma scomparendo dalla tv il giorno dopo.

Sul sito di Davide Maggio si è fatta un’ottima disamina sul problema del televoto quando nascono i fandom che tifano per una ship o per un’altra. Zeudi Di Palma ha usufruito di quello degli Zelena (nato per sostenere lei e Helena), tanto che è stata nominata terza finalista, e anche Chiara Cainelli, seppur non abbia dato nulla al programma rischia di andare in finale a discapito di personaggi molto più interessanti, e solo perché è la sua migliore amica.

Grande Fratello ha un problema col televoto: quali sono le possibili soluzioni?

È innegabile: il Grande Fratello – attaccato dal Codacons – ha un serio problema con il televoto da anni. Forse mai come quest’anno si assisterà a una debacle e può darsi che le cose a partire dalla prossima stagione tv cambino in maniera radicale al fine di non perdere quel rimasuglio di pubblico generalista che non ha alcuna intenzione di perdere tempo dietro un reality show dove le cose sono già decise da coloro che si organizzano per votare in massa quello o quell’altro concorrente.

Prima del suo flirt con Helena Prestes, che ha fatto impazzire gli utenti social di altri Paesi, Zeudi Di Palma era la preferita dall’1,3% dei votanti, come analizza l’articolo apparso su Davide Maggio. Dopo la ship, complici coloro che stanno dietro al fandom Zelena, ha avuto quasi il 50% delle preferenze impedendo di fatto a Shaila Gatta di diventare finalista. E sui social in questo momento si stanno organizzando per votare in massa Chiara Cainelli. Come fare per ovviare al problema? Delle possibili soluzioni ci sono come il televoto flash, andando ad annullare la possibilità dei fandom di organizzarsi per tempo. Si spera che le cose possano cambiare a partire dalla prossima edizione, dato che orami è troppo tardi, altrimenti il pubblico è destinato a fuggire in massa sempre di più.

