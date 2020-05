Grande Torino/ Su Rai 3 la leggenda di una squadra immortale 71 anni dopo Superga

Pubblicità

Il Grande Torino è scomparso il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga, eppure è ancora nel cuore di tanti, non solo tifosi granata: al termine della settimana che ha visto celebrazioni in tono minore dell’anniversario numero 71, a causa delle limitazioni imposte dal Coronavirus, ecco che una preziosa occasione per ricordare quella squadra leggendaria arriva dalla televisione e per la precisione dal documentario “Grande Torino”, che Rai Cultura proporrà oggi pomeriggio, sabato 9 maggio 2020, alle ore 17.55 in diretta su Rai3.

Il Grande Torino è stato, a giudizio unanime degli esperti, una delle più grandi squadre di calcio di tutti i tempi. I numeri aiutano a capirlo, ma fino a un certo punto: cinque scudetti consecutivi tra il 1943 e il 1949 di certo non sono poca cosa, ma diventano ancora più importanti se si considerano diversi fattori.

Ad esempio naturalmente la guerra, che impedì la disputa dei campionati 1943-44 e 1944-45, che avrebbero potuto portare a sette il conto degli scudetti consecutivi; l’assenza delle Coppe internazionali, che avrebbero certamente consacrato la grandezza di una squadra ammirata ai tempi in tutto il mondo; infine naturalmente la tragedia di Superga, che pose fine nel modo più drammatico all’epopea del Grande Torino, proiettandolo direttamente dalla storia alla leggenda.

IL GRANDE TORINO, UN MITO VIVO ANCORA OGGI

Il Grande Torino era dunque una squadra straordinaria: lo lasciano intuire alcuni dati come i 125 gol segnati nel campionato 1947-48 oppure i distacchi spesso in doppia cifra rifilati in classifica a tutte le inseguitrici quando la vittoria naturalmente valeva ancora due punti. Altre prove? Altafini in Brasile era soprannominato “Mazzola” in omaggio al capitano granata Valentino Mazzola e Ferenc Puskas, quando giocò contro il figlio Sandro nella finale di Coppa dei Campioni 1964 vinta dall’Inter proprio grazie a una doppietta di Mazzola, gli rese l’onore più grande dicendogli di essere degno di suo padre.

Ancora: il record di dieci azzurri su undici di una sola squadra di club in una singola partita dell’Italia è naturalmente del Grande Torino. Ma c’è di più: in un’Italia che usciva distrutta sotto ogni punto di vista dalla Seconda Guerra Mondiale, proprio il Grande Torino insieme a Gino Bartali e Fausto Coppi fu il simbolo del riscatto e della rinascita.

Una squadra del genere non poteva terminare la propria storia in modo normale: “muore giovane chi è caro agli dei”, dicevano nell’antica Grecia, raramente questa frase ci sembra più vera che per il Grande Torino. Il viaggio in Portogallo per giocare “solo” un’amichevole (per di più a campionato non ancora finito); la nebbia che gravava su Torino e che ebbe un ruolo nella sciagura aerea; il luogo stesso della tragedia, cioè la collina di Superga, la cui Basilica è simbolo assai caro ai torinesi – e ancora di più lo è da quel giorno. Ecco perché 71 anni dopo il Grande Torino è ancora immortale.



