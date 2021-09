Grandi Sorelle, gaffe con Lulù Selassié “Che brutta”/ Poi il gelo “Siamo in diretta!”

L’arrivo delle Grandi Sorelle, le nuove opinioniste del popolo al Grande Fratello Vip 2021, scatena subito il caos. Le due donne, Rosella e Adriana, confermano di essere ciò che aveva anticipato Signorini: “Dicono ciò che le passa per la mente”. E così è stato nel corso di questa loro prima diretta. È accaduto in particolare durante una parentesi dedicata alle sorelle Selassié e a Lulù in particolare. Inquadrate dalla regia prima che si aprisse il discorso su Lulù e Manuel Bortuzzo, Signorini ha chiesto alle due sorelle cosa pensassero delle ragazze. Una delle due, Adriana, ha così gelato tutti, dichiarando “Questa è proprio brutta poverina, ma poi truccata male”. La sorella si è immediatamente accorta della gaffe e l’ha avvertita “Guarda che siamo in diretta eh!”

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta, eliminato: chi sono i 4 nominati (4a puntata)

Gelo al Grande Fratello Vip per la gaffe delle Grandi Sorelle: la reazione di Lulù Selassié

La donna ha allora cercato di rimediare, parlando di un trucco fatto male ed eccessivo e dicendo invece che “Sei così carina”, e ancora “Senza trucco sono ancora più belle”. Peccato che la gaffe è arrivata chiara e tonda anche nella Casa: Lulù non ha però voluto dare spazio alla cosa, ringraziando comunque le due signore dei complimenti fatti in secondo momento. Lo stesso Alfonso Signorini ha cercato di salvare il salvabile.

LEGGI ANCHE:

Vera Gemma vs Sonia Bruganelli per Valentina Nulli Augusti/ "Basta moralismi..."PIERO NERI, CHI È FIDANZATO RAFFAELLA FICO/ Lei "Se è ricco? Lavora come altri..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA