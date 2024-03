Grandinata in diretta tv a Storie Italiane/ Eleonora Daniele: “Accipicchia, sta venendo giù una pioggia…”

Simpatico siparietto stamane in diretta tv a Storie Italiane, programma in onda su Rai Uno da luendì e venerdì e condotto da Eleonora Daniele. Nel corso della puntata, poco dopo le ore 11:00, si è sentito un rumore in sottofondo e la conduttrice, nel mentre che stava leggendo un’agenzia stampa sul caso della Madonna di Trevignano, ha commentato: “Sta grandinando? Accipicchia”. Si è così sentito un forte rumore, quello causato dalla pioggia e dalla grandine che si infrangeva sul tetto degli studi dove trasmettono Storie Italiane, e la stessa Eleonora Daniele ha aggiunto, sorridendo: “Sta grandinando, sta venendo giù una grandine a Saxa Rubra che non potete immaginare”, e ancora: “Si sente molto forte, forse rientra anche nei microfoni il rumore…”.

Madonna di Trevignano: “Nulla di soprannaturale”/ Verdetto della Diocesi: “Fedeli accettino il giudizio”

Anche la regione Lazio è quindi stretta nella morsa del maltempo che sta interessando l’Italia in questi giorni, una nuova perturbazione che è giunta sulla nostra penisola dalla Francia e che ha portato piogge intense ma anche venti forti e la neve su buona parte delle regioni del centro nord. Il maltempo, poi, da domani si sposterà verso le regioni del nord come specificato dal sito di RaiNews. La situazione migliorerà definitivamente a partire dalla giornata di venerdì, ma le piogge proseguiranno in Sardegna, con temporali e rovesci soprattutto sull’isola, così come in Piemonte e Liguria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA