Grandine coronavirus/ Foto: chicchi a forma di Covid-19, svelato il mistero

Chicchi di grandine a forma di Coronavirus: quella che fino a qualche mese fa sarebbe stata semplicemente una forma insolita per alcuni chicchi di grandine, nel cuore della pandemia globale di Coronavirus è diventata invece una notizia che ha fatto il giro del web in tutto il mondo, suscitando anche le più fantasiose interpretazioni su fenomeni paranormali che avrebbero causato questa grandine in “stile” Coronavirus.

Naturalmente niente di tutto questo è vero e la realtà è ben diversa: si tratta di un fenomeno naturale, assolutamente normale e già molto conosciuto. I fatti dunque: l’insolita forma dei chicchi di grandine ha stupito tanti abitanti del Sud degli Stati Uniti e del Nord del Messico nello scorso fine settimana quando, al confine tra gli Usa e il Messico ci sono state violente grandinate e soprattutto nella piccola località messicana di Montemorelos tanti utenti hanno immortalato la struttura dei chicchi, molto simile a quella del Coronavirus.

Una grandinata analoga si era verificata un mese fa nel Michigan, come dimostrano altre testimonianze in rete. La pandemia, però, naturalmente non ha nulla a che fare con questo fenomeno atmosferico nemmeno così insolito, dal momento che avviene regolarmente in determinate circostanze: ad esempio nel 2004 in Kansas fu rinvenuto un chicco di grandine della stessa forma dei Coronavirus di ben 13 centimetri di diametro.

CHICCHI DI GRANDINE A FORMA DI CORONAVIRUS: LA SPIEGAZIONE

Quando le grandinate avvengono in condizioni particolari di tormenta, spiegano gli esperti, è possibile che i chicchi sviluppino forme di questo genere. Questa ad esempio è la spiegazione del meteorologo spagnolo José Miguel Viñas a 20minutos.es, dimostrazione di come questo bizzarro fenomeno abbia fatto il giro del mondo:

“Quando c’è una tormenta molto forte, la grandine che si forma inizialmente ha una forma sferica, ma sulla sua superficie si vanno ad accumulare strati di ghiaccio a partire da un primo ‘embrione’, con il rischio anche di caduta di chicchi decisamente grandi e pericolosi. Nelle tormente più forti, in cui la grandine ha già un diametro importante, lo scontro tra le sfere di ghiaccio fa sì che queste si uniscano in agglomerati più grandi che non avranno una forma semisferica, ma più simile a quella di una stella o, se volete, di un Coronavirus”.

Già, fino a qualche mese fa ragionevolmente sarebbe scattato il romantico paragone fra questi chicchi di grandine e una stella; la pandemia del 2020 ha purtroppo reso meno poetico anche questo paragone e ora la forma ci ricorda ahimé quella del Coronavirus, che però alemeno con le grandinate non ha davvero alcun legame.



